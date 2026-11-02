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Identificados los 69 fallecidos en el accidente ferroviario de Urda (Toledo)

Las autoridades han trabajado para identificar a las víctimas y notificar a las familias afectadas por el trágico accidente ferroviario

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    Identificados los 69 fallecidos en el accidente ferroviario de Urda (Toledo)
    Lugar del accidente de dos trenes de alta velocidad, uno de Renfe y otro de Iryo, que han colisionado a primera hora de este miércoles a la altura de la estación de Urda (Toledo), donde hay al menos 74 fallecidos. (EFE)

    El Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Toledo y Ciudad Real identificó a los 69 fallecidos en el accidente ferroviario ocurrido el pasado miércoles en Urda (Toledo), según los datos facilitados este lunes por la noche por el Centro Integrado de Datos (CID).

    • Se notificaron ya las 69 identificaciones a todas las familias de las víctimas y a las oficinas consulares correspondientes en el caso de las personas fallecidas de nacionalidad extranjera.

    Nacionalidad y género

    Según el balance provisional, 54 de las personas fallecidas son de nacionalidad española y 15 son ciudadanos extranjeros. Las personas fallecidas son 40 hombres y 29 mujeres, todas mayores de edad.

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