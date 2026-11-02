Identificados los 69 fallecidos en el accidente ferroviario de Urda (Toledo)
Las autoridades han trabajado para identificar a las víctimas y notificar a las familias afectadas por el trágico accidente ferroviario
El Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Toledo y Ciudad Real identificó a los 69 fallecidos en el accidente ferroviario ocurrido el pasado miércoles en Urda (Toledo), según los datos facilitados este lunes por la noche por el Centro Integrado de Datos (CID).
- Se notificaron ya las 69 identificaciones a todas las familias de las víctimas y a las oficinas consulares correspondientes en el caso de las personas fallecidas de nacionalidad extranjera.
Nacionalidad y género
Según el balance provisional, 54 de las personas fallecidas son de nacionalidad española y 15 son ciudadanos extranjeros. Las personas fallecidas son 40 hombres y 29 mujeres, todas mayores de edad.