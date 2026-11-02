Estudiantes llaman a "jornada negra" el martes en Francia y movilización masiva el jueves

El ministro francés de Educación, Édouard Geffray, aseguró este lunes que los bloqueos de centros escolares son "residuales" y afectan a "unos pocos centros" por el momento, al tiempo que defendió el derecho de los estudiantes a asistir a clase, tras quince días de vacaciones de otoño. En total, 41 institutos estaban bloqueados a las 9:30 de la mañana, lo que representa el 1 % de los aproximadamente 3.700 centros educativos de Francia, precisó el Ministerio de Educación, al tiempo que añadió que no se registraron interrupciones en tres cuartas partes de los departamentos del país. ( EFE/EDGAR SAPIÑA )

Las organizaciones estudiantiles francesas han convocado dos nuevas jornadas de movilización y bloqueos de centros educativos el martes y jueves en Francia, en un pulso al Gobierno que se prolonga desde hace más de un mes y en una protesta que este lunes, tras las vacaciones de otoño, fue "residual".

La Unión Nacional de Estudiantes de Francia (UNEF) llamó este lunes a organizar una "jornada negra" este martes en las universidades, con asambleas generales y bloqueos, y pidió una movilización masiva en las calles el jueves, coincidiendo con la huelga sindical en defensa del poder adquisitivo y los servicios públicos.

"¿El Gobierno no quiere escucharnos? El 3 de noviembre, jornada negra en las universidades: acudid a las asambleas y bloquead vuestras facultades. El 5 de noviembre, salgamos masivamente a la calle", escribió la organización en un mensaje en redes sociales.

Este llamamiento se suma a las convocatorias de otras organizaciones estudiantiles y de alumnos de secundaria, que han anunciado bloqueos para este lunes, martes y jueves, así como su participación en la jornada de huelga general del 5 de noviembre, promovida por los sindicatos franceses.

Bloqueos "residuales" este lunes

La vuelta a clase, tras quince días de vacaciones de otoño, transcurrió relativamente en calma este lunes, en el que los bloqueos fueron "residuales", en palabras del ministro de Educación, Édouard Geffray, quien defendió el derecho de los estudiantes que así lo quieran a acceder a las aulas.

"La prioridad absoluta es que los alumnos puedan ir a clase", afirmó Geffray en una entrevista con la emisora France Inter, en la que apeló a la "responsabilidad colectiva" de los estudiantes y de las organizaciones que respaldan las protestas.

El ministro reconoció el derecho a manifestarse, pero advirtió de que ningún estudiante puede impedir que sus compañeros acudan a clase, especialmente aquellos que se preparan para los exámenes de bachillerato y el acceso a la universidad.

"Los bloqueos no son ilegítimos, pero sí ilegales", sostuvo.

Según los datos del Ministerio de Educación, a las 9.30 horas solo 41 institutos, alrededor del 1 % del total, permanecían bloqueados y no se registraban perturbaciones en tres cuartas partes de los departamentos franceses.

Sin embargo, la Unión Sindical de Institutos (USL) aseguró a mediodía que más de 150 centros estaban bloqueados en todo el país.

Reivindicaciones y respuesta del Gobierno

El primer ministro, Sébastien Lecornu, se mostró dispuesto a recibir de nuevo a representantes de los estudiantes de secundaria la próxima semana, según fuentes de Matignon citadas por la cadena BFMTV.

Las movilizaciones se producen después de que el Ejecutivo anunciara hace justo una semana varias medidas para responder a las demandas del sector educativo.

Entre ellas figuran una mayor transparencia en los criterios de admisión y rechazo de solicitudes a través de Parcoursup, la plataforma de acceso a la universidad; la supresión de las cartas de motivación; la renovación de las infraestructuras deterioradas de los institutos y la reducción del número de alumnos por clase.

Geffray defendió las medidas y cuestionó que el Gobierno pudiera ir más lejos a corto plazo, cuando faltan seis meses para las elecciones presidenciales y el Ejecutivo tiene poco margen de maniobra presupuestario.

"No veo cómo podríamos hacer más de forma inmediata", confesó el ministro, en respuesta a las exigencias de las organizaciones estudiantiles, que reclaman una inversión adicional de 10,000 millones de euros en educación y la derogación de Parcoursup.

Respaldo a las fuerzas de seguridad

En paralelo, el ministro del Interior, Laurent Nuñez, expresó hoy su respaldo a las fuerzas de seguridad desplegadas durante las movilizaciones y les agradeció su trabajo en una carta.

"Quiero expresarles mi enorme reconocimiento por su extraordinario compromiso, tanto más admirable cuanto que se mantiene en el tiempo", escribió Nuñez en el mensaje desvelado por la prensa.

El ministro destacó el despliegue policial durante tres fines de semana consecutivos, que, según señaló, obligó a numerosos agentes a trabajar durante sus periodos de descanso o vacaciones, en ocasiones en detrimento de su vida familiar.

Nuñez también defendió la actuación de los policías frente a las críticas sobre la gestión del orden público y las denuncias de violencia policial. "Mientras otros observan y comentan, ustedes están sobre el terreno, sin dejarse apartar de su misión al servicio del interés general", escribió el ministro.