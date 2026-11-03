Cumbre de Madrid: mayoría de líderes conservadores con las ausencias de Lula y Sheinbaum

La imagen de la agencia EFe muestra los países que han participado e las treinta cumbres iberoamericanas en treinta y cinco años. ( EFE )

Los líderes conservadores de la región, entre ellos los presidentes de Argentina, Javier Milei, y Chile, José Antonio Kast, van a ser mayoría en la cumbre iberoamericana de Madrid de este 4 y 5 de noviembre, marcada por las ausencias del brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, la mexicana Claudia Sheinbaum y la venezolana Delcy Rodríguez.

La XXX cumbre, la cuarta que alberga España en los 35 años de historia del foro, contará con la participación de 10 de los 22 líderes de los países que componen la comunidad iberoamericana.

En Madrid se encuentran ya los presidentes de Bolivia, Rodrigo Paz; Guatemala, Bernardo Arévalo; de Costa Rica, Laura Fernández (la primera en llegar el domingo); de la República Dominicana, Luis Abinader; de Portugal, António José Seguro, y de Honduras, Nasry 'Tito' Asfura.

Los países que estarán representados al máximo nivel son España, Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Portugal, República Dominicana y Andorra, según el Gobierno español, que organiza la cumbre junto con la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB).

En nombre de Colombia, Ecuador y El Salvador acudirán sus vicepresidentes, y del resto de países estarán presentes los ministros de Exteriores.

La cumbre, además de contar con la presencia de los países que tienen el estatus de observadores (a los que este año se suman la India, Turquía, Angola y la Asociación de Estados del Caribe), incluirá la participación del secretario general de la ONU, António Guterres; el presidente del Consejo Europeo, António Costa; y la vicepresidenta de la Comisión Europea Teresa Ribera.

Protagonismo de la derecha latinoamericana

Uno de los líderes cuya presencia en la cumbre genera más expectación es el argentino Milei, quien vuelve a España tras la polémica por el viaje que hizo hace dos semanas a Madrid y durante el que llamó "impresentable dictador" al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez.

No hay previsto ningún encuentro entre ambos (en principio Sánchez no tendrá una agenda amplia de bilaterales) y, ante la posibilidad de que la relación que mantienen pueda enrarecer la cumbre, el Gobierno español subraya que no es la primera vez que se sientan a la mesa en estos encuentros regionales presidentes con convicciones muy diferentes.

También se prevé un protagonismo destacado de Asfura, que dará la rueda de prensa de cierre de la cumbre junto con Sánchez y el secretario general iberoamericano, el chileno Andrés Allamand, porque Honduras será el país anfitrión de la próxima cita regional.

De hecho, el hondureño recibirá este miércoles de mano de la presidenta madrileña, la conservadora Isabel Díaz Ayuso, la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid.

Será la segunda distinción de este nivel concedida por Díaz Ayuso, una de las principales opositoras al Gobierno de Sánchez, en apenas dos días, puesto que el lunes entregó la misma medalla al presidente de Chile, José Antonio Kast.

En las últimas semanas, Díaz Ayuso ha distinguido con esta condecoración a Milei; al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski; al ecuatoriano, Daniel Noboa; al opositor venezolano Edmundo González Urrutia; al papa León XIV o a Estados Unidos por el 250 aniversario de su independencia.

Ausencias destacadas

El Gobierno español subraya que su objetivo, que da por conseguido, ha sido relanzar este tipo de cumbres después de la última de 2024 en Cuenca (Ecuador), donde a la casi nula asistencia se añadió que tres países ni siquiera estuvieron representados (México, Nicaragua y Venezuela) y no fue posible consensuar una declaración política final.

Respecto a los motivos de las ausencias de Lula, Sheinbaum y Rodríguez, el Gobierno de Sánchez remite a esos países, aunque destaca la buena relación existente con ellos.

Así, asegura que México ha estado muy involucrada en la cumbre y recuerda que Sheinbaum viaja muy poco fuera de su país y en breve tiene que desplazarse a China a la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) para asumir la presidencia de este organismo.

El momento postelectoral que vive Brasil ha influido en la ausencia del reelegido Lula, así como el desgaste y cansancio que esos comicios han provocado en el presidente, según las fuentes de Moncloa (sede del Ejecutivo español), que vinculan también la inasistencia de Delcy Rodríguez a la situación interna de Venezuela.

Para que la presidenta encargada de Venezuela pudiera viajar, necesitaba que España solicitara una exención debido a las sanciones en su contra que mantiene la Unión Europea (UE), pero eso, aseguran las fuentes, no habría sido un obstáculo.

El mandatario de Paraguay, Santiago Peña, canceló a última hora su viaje a Madrid para atender "asuntos prioritarios del Estado", informó la Presidencia, que horas antes había confirmado su participación en la cumbre.

Y la presidenta de Perú, Keiko Fujimori, anunció este domingo que no acudirá a la cumbre para atender directamente la emergencia climática en su país generada por el fenómeno de El Niño.