Los negociadores de Europa, EE.UU. y Ucrania se reunirán el miércoles en Bruselas

Steve Witkoff, enviado especial del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volverá a su rol de mediador con Rusia y Ucrania. ( EFE/ARCHIVO )

Negociadores de Europa, Ucrania, Estados Unidos y la OTAN se reunirán el miércoles en Bruselas antes de la reanudación la próxima semana de las negociaciones mediadas por Washington para poner fin a la guerra entre Moscú y Kiev, informó la Comisión Europea.

El enviado del presidente Donald Trump, Steve Witkoff, había anunciado el lunes que los negociadores estadounidenses se reunirían con responsables europeos y de la OTAN en Bruselas esta semana, antes de las conversaciones entre Estados Unidos, Ucrania y Rusia en Abu Dabi, previstas para el 10 y 11 de noviembre.

La reunión del miércoles contará con la participación de representantes de Kiev, Estados Unidos, Francia, Alemania, Reino Unido, la OTAN y el Banco Mundial, dijo a la prensa la portavoz de la UE, Paula Pinho.

El encuentro "se basará en conversaciones previas que tuvieron lugar en Miami con Ucrania y también con Estados Unidos en aquel momento, con vistas a una paz duradera y sostenible en Ucrania", afirmó.

Pinho señaló que las conversaciones centradas en "la reconstrucción y la prosperidad de Ucrania tras la guerra" se celebrarán a nivel de asesores de seguridad nacional del lado europeo, sin precisar quién representará a Estados Unidos.

Zelenski no quiere reunirse con Putin en Moscú o Kiev

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, rechazó este martes mantener una conversación telefónica con el jefe del Kremlin, Vladímir Putin, encontrarse con él en Moscú o invitarlo a reunirse en Kiev, porque sería "destructivo" y un insulto para todos aquellos que ansían la paz.

"No invitaremos a Putin a Kiev, no. En 2022 los rusos vinieron (a nuestro país) sin invitación y no tiene sentido invitar a Putin a Kiev, porque no vendrán. Y lanzar una invitación que no va a ser aceptada es destructivo, del mismo modo que es destructivo que me inviten a Moscú", afirmó Zelenski durante una rueda de prensa tras reunirse con el canciller alemán, Friedrich Merz.

Agregó que eso es lo que hace precisamente Rusia y afirmó que "con ello se escupe en la cara a todo el mundo que desea que la guerra termine, y por eso nadie quiere viajar a Moscú".

Respecto a mantener una conversación telefónica con el presidente ruso, Zelenski señaló que Rusia sin duda la vería como "una oportunidad para dejar de celebrar reuniones, para no volver a reunirse para dialogar".

"Y nosotros entendemos este juego. Este juego es en vano", dijo, y añadió que sería "una llamada telefónica totalmente oficial y seca" en la que tendría que "volver a escuchar una lección de historia por parte del jefe de Estado de la Federación Rusa y pasos concretos de cómo poner fin a la guerra".

En este sentido, dijo que "no basta con dar lecciones o parlotear al respecto", sino que hay que sentarse de verdad a la mesa de negociaciones.

Zelenski y Merz se reunieron este martes en Cancillería en el marco de una visita anunciada pocas horas antes por el canciller y que tiene lugar antes de que la semana próxima representantes ucranianos y rusos se reúnan a nivel técnico con la mediación de Estados Unidos, en Abu Dabi.

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