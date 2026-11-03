×
Versión Impresa
Edición Impresa.
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Putin - Zelenski - Ucrania - Rusia
Añadir Diario Libre en GooglePutin - Zelenski - Ucrania - Rusia

Los negociadores de Europa, EE.UU. y Ucrania se reunirán el miércoles en Bruselas

Zelenski rechaza hablar por teléfono o reunirse con Putin en Moscú o Kiev

Expandir imagen
Los negociadores de Europa, EE.UU. y Ucrania se reunirán el miércoles en Bruselas
Steve Witkoff, enviado especial del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volverá a su rol de mediador con Rusia y Ucrania. (EFE/ARCHIVO)

Negociadores de Europa, Ucrania, Estados Unidos y la OTAN se reunirán el miércoles en Bruselas antes de la reanudación la próxima semana de las negociaciones mediadas por Washington para poner fin a la guerra entre Moscú y Kiev, informó la Comisión Europea.

El enviado del presidente Donald Trump, Steve Witkoff, había anunciado el lunes que los negociadores estadounidenses se reunirían con responsables europeos y de la OTAN en Bruselas esta semana, antes de las conversaciones entre Estados Unidos, Ucrania y Rusia en Abu Dabi, previstas para el 10 y 11 de noviembre.

RELACIONADAS

La reunión del miércoles contará con la participación de representantes de Kiev, Estados Unidos, Francia, Alemania, Reino Unido, la OTAN y el Banco Mundial, dijo a la prensa la portavoz de la UE, Paula Pinho.

El encuentro "se basará en conversaciones previas que tuvieron lugar en Miami con Ucrania y también con Estados Unidos en aquel momento, con vistas a una paz duradera y sostenible en Ucrania", afirmó.

Pinho señaló que las conversaciones centradas en "la reconstrucción y la prosperidad de Ucrania tras la guerra" se celebrarán a nivel de asesores de seguridad nacional del lado europeo, sin precisar quién representará a Estados Unidos.

Zelenski no quiere reunirse con Putin en Moscú o Kiev

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, rechazó este martes mantener una conversación telefónica con el jefe del Kremlin, Vladímir Putin, encontrarse con él en Moscú o invitarlo a reunirse en Kiev, porque sería "destructivo" y un insulto para todos aquellos que ansían la paz.

"No invitaremos a Putin a Kiev, no. En 2022 los rusos vinieron (a nuestro país) sin invitación y no tiene sentido invitar a Putin a Kiev, porque no vendrán. Y lanzar una invitación que no va a ser aceptada es destructivo, del mismo modo que es destructivo que me inviten a Moscú", afirmó Zelenski durante una rueda de prensa tras reunirse con el canciller alemán, Friedrich Merz.

Agregó que eso es lo que hace precisamente Rusia y afirmó que "con ello se escupe en la cara a todo el mundo que desea que la guerra termine, y por eso nadie quiere viajar a Moscú".

  • Respecto a mantener una conversación telefónica con el presidente ruso, Zelenski señaló que Rusia sin duda la vería como "una oportunidad para dejar de celebrar reuniones, para no volver a reunirse para dialogar".
  • "Y nosotros entendemos este juego. Este juego es en vano", dijo, y añadió que sería "una llamada telefónica totalmente oficial y seca" en la que tendría que "volver a escuchar una lección de historia por parte del jefe de Estado de la Federación Rusa y pasos concretos de cómo poner fin a la guerra".

En este sentido, dijo que "no basta con dar lecciones o parlotear al respecto", sino que hay que sentarse de verdad a la mesa de negociaciones.

Zelenski y Merz se reunieron este martes en Cancillería en el marco de una visita anunciada pocas horas antes por el canciller y que tiene lugar antes de que la semana próxima representantes ucranianos y rusos se reúnan a nivel técnico con la mediación de Estados Unidos, en Abu Dabi.

TEMAS -

    Fehaciente, fidedigno y fácil. Agencia de noticias multimedia en español. 

      AFP es una importante agencia de información mundial que ofrece una cobertura rápida, contrastada y completa.