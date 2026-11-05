El banco francés Crédit Mutuel Arkéa sufre un ciberataque por unos 118 millones de euros

El grupo bancario y asegurador francés Crédit Mutuel Arkéa, una de las entidades afiliadas a Crédit Mutuel, sufrió un ataque en el que se lograron piratear unos 118 millones de euros y convertirlos en criptomonedas.

El incidente ya está "controlado" y no conlleva "ninguna consecuencia financiera" para sus clientes, según aseguraron este miércoles fuentes del banco a la cadena pública Franceinfo, al confirmar una información avanzada por el diario Le Télégramme.

Como medida de precaución, se suspendieron algunas operaciones y esta mañana la aplicación de la entidad bancaria, que tiene su sede en la Bretaña francesa y gestiona filiales como el banco en línea Fortuneo, no estaba funcionando para los clientes.

Primer ataque a un banco tradicional

Se trata, según la prensa gala, de la primera vez que un banco tradicional en Francia es pirateado de esta manera.

Este ataque ha ocurrido poco más de una semana después de que unos piratas informáticos (a los que las autoridades estadounidenses vinculan con Corea del Norte) consiguieran robar unos 6,340 millones de dólares en criptomonedas en la popular plataforma Binance.