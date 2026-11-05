Zelenski condecora a Melania Trump por su papel en la tregua humanitaria de Oleshki

El comisionado de Derechos Humanos del Parlamento de Ucrania, Dmytro Lubinets (c), acompañado por David Arakhamia (i), líder de la bancada del partido Servidor del Pueblo de Ucrania, y la primera dama de Estados Unidos, Melania Trump (d), pronuncia unas palabras durante una ceremonia con representantes rusos y ucranianos en el Gran Vestíbulo de la Casa Blanca, en Washington, Estados Unidos, el 5 de noviembre de 2026. ( EFE/EPA/SHAWN THEW )

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha condecorado a la primera dama de EE.UU., Melania Trump, por su papel como mediadora en la tregua humanitaria de seis días que Moscú y Kiev declararon la semana pasada en el frente de la región de Jersón para evacuar población civil de la localidad de Oleshki.

En un decreto firmado por Zelenski el 2 de noviembre del que ha dado publicidad este miércoles la presidencia ucraniana, el líder de Kiev otorga a la esposa del presidente Donald Trump la Orden en primer grado de la Princesa Olga, una distinción del Estado ucraniano que se otorga exclusivamente a mujeres.

El decreto presidencial destaca su apoyo humanitario a Ucrania y su trabajo activo en ayudar a niños y adultos ucranianos afectados por la invasión rusa.

Zelenski ha firmado otro decreto separado en el que condecora por su labor en la consecución y la puesta en práctica de la tregua en Oleshki al asesor de la primera dama de EE.UU. Marc Beckman, que según dijo el lunes el defensor del pueblo ucraniano, Dmitró Lubinets, realizó personalmente todas las gestiones en nombre de Melania Trump.

Beckman recibe el Corazón de Oro, una condecoración que el Estado ucraniano ha otorgado a numerosos voluntarios durante esta guerra.

La primera dama de EE.UU. ha convocado para este jueves un acto en la Casa Blanca con "representantes de Rusia y de Ucrania" para celebrar el éxito de la tregua de Oleshki.

Dmitró Lubinets, el defensor del pueblo ucraniano, ha anunciado este miércoles que está de camino a Washington para participar en la ceremonia. Del lado ruso se espera que asista la homóloga ucraniana de Lubinets, Yana Lantrátova, que representó a Moscú durante la negociación y la aplicación de la tregua.

Melania pide un alto el fuego "más duradero" en Ucrania

Melania Trump, pidió este jueves un alto el fuego "más duradero" en Ucrania, durante un acto en la Casa Blanca junto a representantes rusos y ucranianos.

La esposa de Donald Trump ayudó a mediar en una tregua de una semana en la ciudad ucraniana de Oleshki, ocupada por Rusia. La breve pausa, que terminó el domingo por la noche, fue uno de los episodios más destacados de cooperación ruso-ucraniana desde que Moscú invadió a su vecino en 2022.

"Espero que Oleshky inspire una paz más amplia. Toda transformación significativa comienza con una pequeña chispa", dijo Melania Trump a en una rueda de prensa conjunta con el enviado presidencial ruso Kirill Dmitriev y el negociador ucraniano del alto el fuego, David Arakhamia.

"Ahora debemos tener la misma valentía que mostramos en Oleshky para encontrar puntos en común mediante la preocupación compartida por el sufrimiento de las personas inocentes", añadió.

"Juntos podemos crear algo más duradero que un alto el fuego temporal", enfatizó.

Concluyó diciendo que había escrito cartas personales al presidente ruso, Vladimir Putin, y a su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski.

"El alto el fuego en Oleshky no habría sido posible sin el presidente Putin y el presidente Zelenski. Su cooperación sienta un precedente significativo para avanzar en la paz en toda la región", dijo Melania Trump.