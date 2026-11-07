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España condena el ataque de Cracovia con seis muertos

Pedro Sánchez se mostró consternado por el tiroteo y deseó una pronta recuperación a los heridos

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    España condena el ataque de Cracovia con seis muertos
    Presidente de España, Pedro Sánchez. (EFE/MONCLOA.)

    El Gobierno español condenó firmemente el ataque perpetrado este sábado en la Plaza Mayor de Cracovia (Polonia), que causó al menos seis muertos y dieciséis heridos.

    En un comunicado, el Ministerio de Asuntos Exteriores indicó que España traslada sus más sinceras condolencias a las familias de las víctimas, y su deseo de pronta recuperación a los heridos, así como su plena solidaridad con el pueblo y el Gobierno de Polonia.

    • "España rechaza la violencia y la expresión de odio, incompatibles con los valores de convivencia, democracia y libertad que compartimos los europeos", afirmó Exteriores.

    El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se mostró también "consternado" por el tiroteo de Cracovia.

    RELACIONADAS

    Sánchez expresó este sábado por la noche, en una publicación en redes sociales, su solidaridad con Polonia y las víctimas.

    Detalles del ataque

    "Consternado por el ataque en Cracovia. Hoy España está con Polonia y con las víctimas. Deseo una pronta recuperación a los heridos", publicó el presidente español en X.

    Al menos seis personas fallecieron y otras 16 resultaron heridas este sábado en un ataque perpetrado en pleno centro de Cracovia, en el sur de Polonia, cuando un hombre irrumpió con un automóvil en la turística plaza mayor y empezó a disparar de forma indiscriminada a los transeúntes.

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