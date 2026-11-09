Rusia, Ucrania y EE. UU. reanudan contactos directos con más entusiasmo en Moscú que en Kiev

Jared Kushner, yerno del presidente Donald Trump, adelantó sobre los temas que se abordarán en la reunión ( EFE )

Después de una pausa de más de ocho meses, Rusia, Ucrania y Estados Unidos reanudarán este martes en Abu Dabi sus contactos directos para poner fin a la guerra con una nueva ronda de conversaciones que se extenderá hasta el miércoles y despierta más entusiasmo en Moscú que en Kiev.

Según adelantó uno de los dos mediadores estadounidenses, Jared Kushner, yerno del presidente Donald Trump, el diálogo estará centrado no sólo en cómo resolver la guerra ruso-ucraniana y garantizar la seguridad y la viabilidad económica del país invadido, como había sido el caso en anteriores contactos.

Esta vez también estarán sobre la mesa las inquietudes que dice tener Rusia desde hace años sobre la expansión hacia el este en décadas recientes de la Unión Europea (UE) y de la OTAN, y el diseño, en palabras de Kushner, de "una arquitectura de seguridad europea más amplia" que evite nuevos conflictos a largo plazo.

Preocupaciones de Ucrania

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, reconoció en una entrevista con la cadena CNN el viernes su preocupación por que el foco se amplíe a posibles movimientos geopolíticos que dejen en un segundo plano las aspiraciones de Ucrania.

"Cuando (los rusos) no quieren hablar de cómo poner fin a esta guerra -dijo Zelenski-, sino que quieren comenzar (a hablar) de una nueva infraestructura de seguridad en Europa, es algo peligroso".

"No queremos un segundo Yalta", dijo el presidente ucraniano en referencia al acuerdo entre Stalin, Roosevelt y Churchill que dividió Europa en esferas de influencia tras la II Guerra Mundial.

La delegación ucraniana en Abu Dabi estará liderada como es habitual por Rustem Umérov, que ahora ocupa el cargo de jefe del servicio de inteligencia exterior de Ucrania. También viajará a los Emiratos Árabes Unidos el jefe de Gabinete de Zelenski, el general de la inteligencia militar Kirilo Budánov.

Aunque el equipo al completo no ha sido anunciado oficialmente por Kiev, se espera que también estén el jefe del grupo parlamentario oficialista, David Arajamia, y el diplomático y asesor de Zelenski Serguí Kislitsia.

En Abu Dabi, la delegación ucraniana tendrá cuatro prioridades: las garantías de seguridad que recibiría el país para el caso de un alto el fuego sostenido, una desescalada en el mar Negro, una tregua energética, el retorno de los niños y el intercambio de prisioneros.

Posición de Rusia

El tono en Moscú es mucho más positivo que en Kiev sobre esta nueva ronda de conversaciones de dos días de duración.

"La propia agenda de las conversaciones de Abu Dabi sitúa la seguridad de Rusia y Ucrania, y la seguridad regional, en primer lugar. Sólo podemos saludar esta postura", señaló este lunes Serguéi Lavrov, ministro de Exteriores ruso.

Por garantías Moscú entiende que Ucrania no ingrese en ningún bloque militar, es decir, en la OTAN; ni acoja bases o tropas extranjeras. "Estas (las garantías) pueden ser solo recíprocas", explicó Dmitri Peskov, el portavoz del Kremlin.

Apoyo europeo

De hecho, la delegación rusa, además del asesor de Putin, Vladímir Medinski, contará esta vez con diplomáticos de alto rango (dos vice primeros ministros de Exteriores) y el jefe de la inteligencia militar rusa, Ígor Kostiukov, quien ya participó en las negociaciones de enero en Estambul.

El papel de Europa

Los ucranianos contarán en Abu Dabi con el apoyo de los asesores de seguridad nacional de Alemania, el Reino Unido, Francia e Italia. También estará presente en la capital emiratí un emisario del secretario general de la OTAN, Mark Rutte.

Kushner anunció este lunes que se reunirá antes del comienzo de las conversaciones trilaterales con representantes de la UE, la OTAN y de los países europeos mencionados.

El yerno de Trump propuso cinco objetivos para un posible nuevo pacto de seguridad entre Europa y Rusia: unas consultas permanentes en materia de seguridad, unos canales fiables de comunicación en situaciones de crisis, una mayor transparencia militar, medidas recíprocas para reducir los riesgos de escalada y un marco duradero para la seguridad y la estabilidad de Europa a largo plazo.

Europa ha recordado a Kushner que esos principios ya los asumió la URSS y más tarde Rusia a través de acuerdos y documentos firmados en 1975 (el Acta Final de Helsinki) y en 1990 en la Carta de París para una Nueva Europa, el Tratado sobre Fuerzas Convencionales en Europa y el Documento de Viena sobre Medidas de Fomento de la Confianza y la Seguridad (OSCE).

A su vez, Peskov cerró la puerta a que los representantes de Europa participen directamente en las negociaciones. EFE