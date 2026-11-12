Rusia confirma reunión entre Putin y Trump en China y prepara una cumbre tripartita con Xi Jinping

El artista ruso Alexey Sergienko presenta su nueva pintura, titulada «Shenzhen, 26», en una galería de arte de San Petersburgo, Rusia, el 12 de noviembre de 2026. La obra, que incorpora imágenes del presidente de Estados Unidos, Donald Trump; del mandatario ruso, Vladímir Putin, y del presidente chino, Xi Jinping, está dedicada al concepto del diálogo internacional, la responsabilidad por el futuro y la búsqueda de la paz. ( EFE/EPA/ANATOLY MALTSEV )

Los presidentes de Rusia y Estados Unidos abordarán la guerra en Ucrania durante la cumbre de la APEC, mientras Moscú y Washington trabajan en la agenda de un encuentro a tres bandas con el mandatario chino.

Moscú, 12 de noviembre de 2026. El Kremlin confirmó este jueves que los presidentes de Rusia, Vladímir Putin, y Estados Unidos, Donald Trump, tienen previsto reunirse durante la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), que se celebrará los días 18 y 19 de noviembre en Shenzhen, China, para continuar las conversaciones sobre una posible solución al conflicto en Ucrania.

El anuncio fue realizado por el asesor presidencial ruso para Asuntos Internacionales, Yuri Ushakov, quien también informó de que avanzan los preparativos para una reunión tripartita entre Putin, Trump y el presidente chino, Xi Jinping, destinada a abordar cuestiones de interés internacional.

"Durante una reunión prevista con él (Trump) en la cumbre de APEC en Shenzhen, continuará la discusión de todas las cuestiones relacionadas con el arreglo" en Ucrania, declaró Ushakov a la prensa, según informó la agencia EFE.

El funcionario destacó los esfuerzos de la Administración estadounidense para encontrar una solución duradera a la guerra, iniciada con la invasión rusa a gran escala de Ucrania en febrero de 2022.

La reunión anunciada por Moscú se produciría en un momento en que las gestiones diplomáticas buscan acercar las posiciones de Rusia y Ucrania, aunque persisten diferencias fundamentales sobre las condiciones necesarias para alcanzar un acuerdo de paz.

China, escenario de las negociaciones

La cumbre de la APEC ofrecerá un espacio para los contactos entre las principales potencias, en un contexto marcado por la guerra en Ucrania, las tensiones comerciales y la competencia estratégica entre Estados Unidos y China.

Ushakov aseguró que Moscú y Washington conceden especial importancia al encuentro trilateral que se prepara con Xi Jinping, cuyo Gobierno será anfitrión de la cita internacional.

"Naturalmente, tanto nosotros como los estadounidenses concedemos gran importancia a la próxima cumbre trilateral en Shenzhen, organizada por China, anfitriona de la cumbre de la APEC", afirmó el asesor presidencial.

El representante del Kremlin explicó que las partes trabajan activamente en la definición de los asuntos que serán tratados por los tres mandatarios.

Según Ushakov, Rusia espera que estas conversaciones tengan "un efecto positivo en la situación internacional en su conjunto".

Sin embargo, el funcionario no precisó los puntos concretos de la agenda tripartita ni adelantó posibles acuerdos. Tampoco ofreció detalles sobre la duración de las reuniones o el formato que tendrán los intercambios entre los líderes.

El papel de Pekín

La participación de Xi Jinping otorgaría una dimensión adicional a las conversaciones, debido a la influencia diplomática y económica de China y a sus relaciones con Rusia y Estados Unidos.

Pekín ha defendido públicamente la necesidad de una solución política a la guerra en Ucrania y ha presentado propuestas diplomáticas que incluyen el respeto a la soberanía de los Estados, el cese de las hostilidades y la reanudación de las negociaciones.

No obstante, su posición ha generado reservas entre gobiernos occidentales debido a la estrecha relación que mantiene con Moscú desde el inicio de la invasión rusa.

China se ha convertido en un socio económico fundamental para Rusia, particularmente en el comercio energético, mientras conserva importantes vínculos comerciales y financieros con Estados Unidos y la Unión Europea.

La eventual reunión de los tres presidentes permitiría abordar el conflicto ucraniano dentro de un diálogo más amplio sobre seguridad internacional y relaciones entre las grandes potencias.

Por el momento, no se ha anunciado que representantes del Gobierno ucraniano participen en las conversaciones tripartitas.

Nuevas conversaciones en Moscú

El anuncio de Ushakov coincidió con una nueva ronda de contactos diplomáticos entre Rusia y Estados Unidos, después de que Putin recibiera este jueves en el Kremlin a los enviados estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner.

Según Reuters, el Gobierno ruso calificó de útiles las conversaciones y confirmó que ambas partes mantendrán abiertos los canales de negociación para intentar avanzar hacia una solución del conflicto ucraniano.

Durante el encuentro, Moscú reiteró su oposición a una nueva ampliación de la OTAN y planteó la necesidad de abordar las condiciones de seguridad europeas como parte de cualquier acuerdo.

Los contactos también incluyeron asuntos humanitarios, mientras Washington impulsa nuevas conversaciones con representantes rusos, ucranianos y europeos.

La continuidad de estas negociaciones representa un elemento importante de la agenda prevista entre Putin y Trump, aunque todavía no se han anunciado compromisos concretos que permitan anticipar un acuerdo.

Las exigencias rusas

Uno de los principales obstáculos para alcanzar una solución continúa siendo la cuestión territorial.

Moscú insiste en mantener el control de los territorios ucranianos que ocupa y rechaza el despliegue de tropas extranjeras de mantenimiento de la paz, mientras Ucrania y sus aliados europeos defienden la soberanía y la integridad territorial del país.

Putin reiteró estas posiciones durante los contactos diplomáticos de esta semana, según informaciones publicadas este jueves por medios internacionales.