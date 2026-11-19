La producción de aceite de oliva sigue afectada por la incertidumbre climática. ( EFE/ARCHIVO )

La producción mundial de aceite de oliva podría alcanzar un máximo histórico de 3.7 millones de toneladas en la campaña 2026/2027, en un contexto de recuperación de las cosechas en los principales países productores, entre ellos España, y de descenso de los precios internacionales, según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

La FAO divulgó este jueves una nueva edición de su informe sobre Perspectivas Alimentarias, incluyendo una sección especial centrada en el aceite de oliva que destaca que la mejora de la oferta está aliviando las tensiones del mercado y las fuertes subidas de precios.

No obstante, el organismo advierte que el sector continúa expuesto a la incertidumbre climática y a las fluctuaciones de producción, sobre todo de sus principales productores: España, Italia, Grecia y Turquía.

"En un contexto de mejora de la oferta mundial y del consiguiente descenso de los precios del mercado, se prevé que la demanda mundial de aceite de oliva continúe recuperándose, pudiendo superar el anterior máximo histórico", señala el organismo, con sede en Roma.

En su informe, la FAO también prevé un aumento del consumo de aceite de oliva global del 6 %, con su consiguiente impacto en España, su mayor productor mundial, donde se espera que la producción aumente un 22.7 % hasta alcanzar los 1.6 millones de toneladas.

Esto supondría la tercera campaña consecutiva de crecimiento tras los importantes descensos registrados a principios de 2020, en un contexto de aumento de los precios y sucesivos déficits de producción.

Caída estimada de los precios

La FAO explica que, tras alcanzar máximos de varios meses a finales de 2025, los precios del aceite de oliva en los principales países productores descendieron durante la campaña comercial 2025/26 (octubre/septiembre).

En España, los precios mayoristas del aceite de oliva virgen extra descendieron un 18.3 % respecto a septiembre de 2025 y en Grecia, otro mercado de referencia, siguieron una tendencia similar con una caída del 16.1 %.

El descenso fue especialmente destacado en Italia, donde los precios del aceite de oliva virgen extra en Bari, la principal provincia productora italiana, cayeron más de un 50 % en relación al nivel registrado un año antes.

El informe subraya que, tras varias campañas caracterizadas por poca oferta, precios altos y un mercado muy volátil, ahora hay más disponibilidad del producto, que "concentra su producción principalmente en la cuenca mediterránea y ocupa un lugar distintivo en los mercados mundiales de aceites vegetales".

De este modo, se está reduciendo el problema de escasez y cambiando la situación del mercado hasta lograr una bajada o estabilización de los precios, un aumento del consumo y también la modificación de los intercambios comerciales entre países, según el organismo.