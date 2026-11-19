Google y Meta son dos de las compañías contempladas en las posibles sanciones. ( ARCHIVO/ DIARIO LIBRE )

El Parlamento francés aprobó definitivamente este jueves una ley destinada a reforzar la remuneración de los medios de comunicación por el uso de sus contenidos por parte de plataformas digitales como Google o Meta, mediante un mayor control sobre las negociaciones y las obligaciones de transparencia.

El texto, aprobado tras una última votación en el Senado, desarrolla los llamados derechos afines, establecidos por una directiva europea de 2019.

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Esos derechos permiten a los editores y agencias de prensa recibir una compensación cuando las plataformas utilizan sus publicaciones, por ejemplo, en los extractos de noticias que acompañan a los resultados de búsqueda.

Arcom impone sanciones económicas por facturación de las empresas

La nueva normativa otorga a la Autoridad de Regulación de la Comunicación Audiovisual y Digital (Arcom) capacidad para exigir a las plataformas que faciliten información sobre el uso de los contenidos periodísticos.

En caso de incumplimiento, el organismo podrá imponer sanciones de hasta el 1 % de la facturación mundial de las empresas.

La ley también prohíbe a las plataformas reducir la visibilidad de las publicaciones durante las negociaciones sobre su remuneración.

La reforma busca corregir el desequilibrio entre los medios y los gigantes tecnológicos, que concentran una parte creciente de los ingresos publicitarios.

Según un informe del Senado, los ingresos publicitarios de la prensa francesa cayeron casi a la mitad entre 2012 y 2025, hasta los 1.600 millones de euros.