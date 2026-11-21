El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, dijo este sábado que antes de que las Fuerzas Armadas de su país lanzaran sus ataques contra el puente de Crimea, península anexionada por Rusia, los militares rusos lanzaron 109 ataques contra puentes ucranianos.

"Antes de nuestra respuesta en relación con el puente de Crimea, Rusia había atacado puentes ucranianos en 109 ocasiones", informó Zelenski en su cuenta de Telegram, tras un encuentro con el secretario de Defensa británico, Wes Streeting, en Kiev.

Zelenski acusó al presidente de Rusia, Vladímir Putin, de querer encontrar "pretextos" para aumentar sus ataques.

"Putin y sus colaboradores están intentando encontrar pretextos para una escalada", afirmó el jefe de Estado ucraniano, antes de apuntar que no cree a su homólogo ruso cuando dice que el puente de Crimea no se usa para transportar logística militar.

"Dijo que los rusos nunca utilizaron este puente para la logística militar, pero todos lo hemos visto un millón de veces. Putin puede conectarse a Internet y ver cómo cruzan el puente tanques, vehículos blindados, artillería y otro tipo de equipamiento. No es ningún secreto", aseguró Zelenski.

"Vive aún en el siglo XX. Pero los hechos son los hechos. Sabemos lo que está pasando", aseveró al aludir a Putin.

La "principal arteria"

El jueves, el Estado Mayor ucraniano confirmó que las fuerzas de Kiev han atacado por tercer día consecutivo el puente que une la ocupada Crimea con el territorio continental de la Federación de Rusia.

El Estado Mayor ucraniano señala asimismo que el puente en cuestión, conocido también como puente de Kerch, es "la principal arteria" utilizada por Rusia para suministrar combustible, munición y equipamiento militar a sus tropas en el sur de la Ucrania continental.

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