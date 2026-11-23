OTAN estimaba en marzo de 2022 entre 7,000 y 15,000 los soldados rusos muertos en Ucrania. ( AP/ARCHIVO )

Cerca de 490,000 soldados rusos han muerto en casi cinco años de guerra en Ucrania, según medios independientes rusos, que citan estadísticas jaqueadas por informáticos bielorrusos y ucranianos.

Según los datos, que ofrecen los portales Meduza y Mediazona, otros 230,000 militares se encuentran desaparecidos.

Por el momento se desconoce oficialmente el número de mutilados en acción, aunque algunos medios hablan de decenas de miles de soldados.

Bajas diarias del Ejército promedian unos 600

Mientras Rusia no anuncia cifras oficiales de muertos desde septiembre de 2022, medios independientes -como Vazhnie Istorii- estiman en casi 600 las bajas sufridas por su Ejército a diario.

A finales de 2025, Meduza y Mediazona estimaban en su investigación conjunta las bajas mortales de Rusia en 352,000.

La BBC, por su parte, señaló en diciembre de 2025 que ese año en Ucrania habrían muerto más de 33,000 militares rusos, a juzgar por informaciones en fuentes abiertas.

El Estado Mayor ruso asegura a su vez que el enemigo pierde a cerca de un millar de hombres cada día en los combates con las tropas rusas.