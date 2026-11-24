Las autoridades georgianas afirmaron este martes que la imposición de un período de prueba a los nuevos miembros de la Unión Europa (UE) devaluará el ingreso de esos países en el bloque.

Según el primer ministro georgiano, Irakli Kobajidze, "esta iniciativa significa que la burocracia europea no actúa de acuerdo con los intereses objetivos de la Unión Europea".

"No hay otra explicación. Imponer un período de prueba de diez años a los nuevos miembros supone una devaluación total", insistió.

Contexto político

La UE congeló las relaciones con Georgia hace dos años, acusándola de "retroceso democrático" tras la aprobación de las leyes "Sobre la Transparencia de la Influencia Extranjera" y "Sobre la Prohibición de la Propaganda LGBT".

En noviembre de 2024, el Gobierno georgiano, que obtuvo el estatus de candidato para la entrada en la UE en diciembre de 2023, anunció que no solicitaría la adhesión al bloque comunitario hasta 2028, motivo que dio lugar a masivas protestas de la oposición proeuropea del país.

La Unión Europea sopesa desde 2025 crear un período de prueba para futuros países miembros, que podría alcanzar diez años, ampliable en cinco más, según una propuesta reciente.