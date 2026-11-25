Imagen de archivo del Secretario General de la OTAN, Mark Rutte y el Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en el marco de la Cumbre de la OTAN en Ankara, Turquía. ( EFE )

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, quien se reunirá con el presidente estadounidense, Donald Trump, este miércoles en Florida, afirmó que el mandatario está "probando" a su homólogo ruso, Vladímir Putin, tras llamarlo su "amigo" durante una reunión en China.

El representante de la Alianza Atlántica aseguró en una entrevista con Fox News antes de su reunión en Mar-a-Lago que lo que Trump hizo en la reunión en Shenzhen en China de la semana pasada "es probar a Putin" para saber qué "tan serio es" y "si está dispuesto a venir a la mesa de negociación".

"Puedo ser totalmente abierto sobre esto porque lo que este presidente está haciendo desde el primer día en que asumió el cargo es poner a prueba a Putin: ¿Qué tan serio es? ¿Está dispuesto a cooperar? ¿Está dispuesto a poner fin a esta terrible guerra?", respondió Rutte sobre las declaraciones de Trump.

Sus declaraciones ocurren tras el encuentro del jueves pasado en China donde Trump llamó a Putin "amigo" y dijo que ha tenido "una gran relación de muchos años" con el mandatario ruso, con quien también estuvo en una cumbre bilateral con el presidente de China, Xi Jinping.

Encuentro Trump - Rutte

Rutte, quien hablará con Trump en su residencia particular de Mar-a-Lago en West Palm Beach, sostuvo que la "presión" del mandatario estadounidense "está funcionando y tiene que continuar" y que, "cuando se trata de la OTAN en un sentido más amplio, el presidente de Estados Unidos ha logrado un montón".

Como ejemplo, citó que Estados Unidos está "entregando información crucial para Ucrania" y "equipo de defensa a Ucrania, pagado por los europeos y los canadienses".

"La base industrial de defensa en Europa también se beneficia de la base industrial de defensa aquí en Estados Unidos, beneficiándose del hecho que Europa ahora está asumiendo un papel más activo, una Europa más fuerte dentro de una OTAN más fuerte, gracias también al presidente Trump", expresó.

El viaje de Rutte se produce una semana antes de la reunión de ministros de Exteriores de la OTAN del próximo 2 de diciembre en la sede de la organización transatlántica en Bruselas.

El ex primer ministro neerlandés realiza varias visitas al año al presidente estadounidense, especialmente antes de cumbres y otras reuniones de la Alianza.

Además, ha exhibido su sintonía con Trump, a quien otorga el mérito de que los aliados europeos estén asumiendo más responsabilidades de su defensa convencional y hayan elevado su gasto militar al 5 % de su producto interior bruto (PIB) para 2035.