Los líderes de la Unión Europea constataron este jueves que están a años luz de un acuerdo para el nuevo presupuesto del bloque y sus divergencias ponen el peligro la meta de lograr antes de que acabe el año un pacto sobre unas negociaciones que ahora incluyen también la financiación de Ucrania.

Los mandatarios de la UE se dieron cita hoy en una cumbre centrada en las negociaciones presupuestarias y convocada inicialmente para jueves y viernes, pero ante la falta de avances en este primer día, los Veintisiete decidieron prescindir de la segunda jornada y emplazarse a la siguiente reunión del Consejo Europeo, fijada para el 17 y 18 de diciembre, para tratar de cerrar el nuevo presupuesto.

Esta reunión es un paso necesario en el proceso, reivindicó en una rueda de prensa el presidente del Consejo Europeo, António Costa, quien en todo caso calificó como normal que los líderes defiendan sus propios intereses nacionales en las negociaciones.

Las diferencias entre las capitales ya habían quedado claras por la mañana, cuando los líderes llegaron a la cita, y algunos de ellos destacaron la falta de avances a la salida de la misma.

Todavía estamos a años luz de solucionar el problema, dijo la primera ministra italiana Giorgia Meloni al llegar a la reunión. No ha pasado nada nuevo en absoluto, resumió horas más tarde el sueco Ulf Kristersson.

Los líderes evaluaron el último borrador que puso sobre la mesa Costa y que contempla un recorte del 10,2 % con respecto a la propuesta original de la Comisión Europea pero que no ha convencido ni a los 'frugales' del norte ni a los llamados 'amigos de la cohesión'.

Así, las palabras del canciller alemán Friedrich Merz, quien señaló que el volumen sigue siendo demasiado alto, contrastan por ejemplo con las declaraciones del polaco Donald Tusk, quien advirtió de que una Europa barata podría resultar un error muy caro, o las del francés Emmanuel Macron, que no quiere perder ni un euro para sus agricultores franceses.

Con este escenario, y tras un primer intercambio a Veintisiete, el portugués Costa disolvió la reunión para dar espacio a un total de siete encuentros de pequeños grupos, en los que buscaba que los socios expresasen abiertamente sus líneas rojas.

Sabemos que no alcanzaremos un acuerdo hoy o mañana, así que concluiremos las conversaciones al final de la jornada, dijo Merz, quien añadió que los Veintisiete se prepararán para otra reunión a partir del 17 de diciembre, en alusión a la fecha en el calendario para cerrar el presupuesto.

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Prisas francesas

Las negociaciones están marcadas por el calendario electoral de 2027 y especialmente las presidenciales francesas que se celebrarán en primavera, sobre todo porque la favorita en las encuestas es la ultraderechista Marine Le Pen, que quiere meter un tijeretazo a la contribución de París a las cuentas comunes.

Macron aprovechó la cita para advertir una vez más de que, a falta de acuerdo este año, no tendrá legitimidad para seguir negociando en 2027 por la cercanía de las elecciones y esto forzaría un parón hasta el segundo semestre del próximo año en el que las conversaciones tendrían lugar con evidentemente mucha más presión.

Por contra, algunos líderes quitaron importancia a la meta de diciembre e incluso abrieron la puerta a seguir con las conversaciones en 2027, entre ellos el sueco Kristersson, la italiana Meloni o el neerlandés Rob Jetten: No tengo prisa, solo quiero volver a casa con un buen acuerdo, dijo el último.

Más allá de la importancia que cada uno da a este plazo autoimpuesto, el húngaro Peter Magyar dio una probabilidad de virtualmente cero al acuerdo en diciembre, mientras que Merz se mostró confiado en poder lograrlo a pesar de que las posturas siguen estando muy alejadas.

Seguir financiando a Ucrania

A las dificultades presupuestarias se suma el debate sobre la financiación de Ucrania después de que Merz avisase de que no apoyará un nuevo Marco Financiero Plurianual sin un acuerdo para Kiev en el que participen todos los Estados miembros.

Eslovaquia, Chequia y Hungría se desvincularon del préstamo que la UE adoptó el año pasado para Ucrania y ahora Bulgaria ha declarado también su rechazo a contribuir a apoyar militarmente a Kiev dentro del nuevo crédito de 45,000 millones que la Comisión Europea ha planteado.

Los jefes de Estado y de Gobierno de la UE se reunirán de nuevo los días 17 y 18 de diciembre para intentar cumplir su promesa de lograr un acuerdo presupuestario antes de que acabe el año y evitar así un periodo de incertidumbre para unas cuentas comunes con las que el bloque deberá apoyar sus prioridades y afrontar sus retos hasta 2034.

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