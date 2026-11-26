Fotografía de Archivo que muestra el ataque con drones a una refinería en Rusia. ( EFE/ARCHIVO )

La inteligencia militar ucraniana (GUR) atacó esta madrugada la refinería de la ciudad de Slaviansk del Kubán, en la región rusa de Krasnodar, según anunció la propia institución en sus redes sociales.

"Fueron atacadas capacidades clave de producción, una zona de tanques de almacenamiento y un conducto de transporte (de petróleo)", se lee en la nota del GUR.

El ataque provocó un incendio en el perímetro de la refinería, que según señala la inteligencia ucraniana procesa cada año 5.2 millones de toneladas de petróleo que son transformados en gasolina, diésel y fueloil.

Parte de estos productos son suministrados posteriormente al Ejército ruso.

La refinería ya había sido golpeada recientemente y este nuevo ataque retrasará los trabajos para volver a ponerla en funcionamiento, según el GUR.

Ucrania ataca prácticamente a diario la industria petrolera rusa, cuyas exportaciones son la principal fuente de financiación del esfuerzo de guerra ruso.

Kiev ha celebrado que el nuevo paquete de sanciones propuesto este mes por la Comisión Europea incluya la prohibición de vender a Rusia los repuestos que permiten a Rusia volver a poner en funcionamiento sus refinerías tras los ataques de Ucrania.

La tregua que quiere la UE

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, urgió este miércoles a Rusia a que acuerde un alto el fuego sobre la infraestructura energética durante los meses invernales y una tregua para las exportaciones alimentarias a través del mar Negro «para demostrar que se toma en serio las negociaciones para la paz en Ucrania.

En un debate en el Parlamento Europeo, Von der Leyen repasó los esfuerzos de la Unión Europea para «dar la mejor oportunidad de éxito a la diplomacia» y aseguró que en las últimas semanas se ha visto un «impulso renovado» a las negociaciones, por lo que pidió a Moscú que demuestre que se las toma en serio.