Ni las advertencias policiales ni el riesgo de multas impidieron que muchas personas salieran este sábado a protestar en París con la cara tapada. ( EFE )

Una treintena de manifestaciones discurrieron en Francia este sábado para protestar contra la violencia contra las mujeres, las principales en ciudades como París, Lyon o Marsella.

Las movilizaciones se convocaron al hilo del Día Internacional para Eliminar la Violencia contra la Mujer, celebrado el 25 de noviembre, pero dan a la vez continuidad a las protestas que se han venido convocando desde octubre cada sábado (unidas a huelgas y manifestaciones también entre semana) por distintos motivos de descontento social, como la pérdida de poder adquisitivo.

Por ello, las manifestaciones venían impulsadas por organizaciones feministas, pero también por sindicatos y por organizaciones como los chalecos amarillos.

En total, en toda Francia, el Ministerio de Interior cifró en 44,500 el número de participantes en las distintas convocatorias, mientras que para los sindicatos la cifra fue de cerca de 100,000.

En cualquier caso, los números apuntan a un seguimiento inferior al de las movilizaciones convocadas el pasado sábado dentro de esta oleada de protestas sociales que vive Francia, que se desinfla poco a poco, ya que la cartera de Interior cifró entonces en 82,500 los manifestantes totales, mientras que los sindicatos lo elevaron a 150,000.

En París, foco principal nuevamente de las movilizaciones este sábado, se dieron dos manifestaciones distintas con miles de personas, una desde la plaza de la República y hasta la de la Nación y otra desde el Panteón hasta la plaza de Italia.

La primera la impulsaba el colectivo feminista Nous Toutes, mientras que la segunda estaba organizada por el de Grève féministe (Huelga feminista).

Diferentes focos

La división en el seno del feminismo respondió al distinto foco que los colectivos impulsores buscaban dar a la protesta.

La primera, que contó con la presencia de los chalecos amarillos y la de sindicatos de estudiantes, buscaba enfatizar la lucha contra "la violencia de género, social y de Estado".

La segunda, respaldada por los principales sindicatos franceses, reivindicaba el fin de la violencia contra las mujeres y exigía la aprobación de la proposición de ley integral contra las violencias sexistas y sexuales hacia las mujeres y los niños.

"Llamo a los parlamentarios a que asuman sus responsabilidades y protejan a las mujeres", sostuvo Sophie Binet, secretaria general de la CGT (segunda mayor central sindical francesa), en declaraciones a la prensa desde la manifestación.

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