El papa León XIV recordó a los once nuevos beatos españoles durante el rezo del Ángelus en el Vaticano. ( EFE )

El papa León XIV recordó este domingo a los once nuevos beatos españoles, Ignacio Aláez Vaquero y otros diez compañeros asesinados en Madrid durante la Guerra Civil, y deseó que su ejemplo anime a los misioneros de todo el mundo.

"Queridos hermanos y hermanas. Ayer fueron beatificados los mártires Ignacio Aláez Vaquero, seminarista, y diez compañeros, sacerdotes diocesanos, seminaristas y laicos", explicó el pontífice desde la ventana del Palacio Apostólico tras el rezo del Ángelus.

El papa, ante los miles de fieles que lo escuchaban desde la plaza de San Pedro, expresó su deseo de que el recuerdo de los nuevos beatos españoles inspire a los misioneros cristianos.

"Que el ejemplo de estos hermanos que dieron el supremo testimonio de Cristo sostenga la labor misionera de los anunciadores del Evangelio en todo el mundo", proclamó.

Beatificación en Madrid

Fue el propio León XIV quien, en diciembre de 2025, firmó el decreto en el que se reconocía el "martirio" de Aláez Vaquero y sus diez compañeros asesinados "por odio a la fe" en Madrid entre 1936 y 1937, durante la Guerra Civil española.

quien, en diciembre de 2025, firmó el en el que se reconocía el "martirio" de y sus diez compañeros asesinados "por odio a la fe" en Madrid entre 1936 y 1937, durante la española. Esto ha permitido que este sábado fueran beatificados en la catedral de la Almudena de Madrid, en una ceremonia presidida por el cardenal Marcello Semeraro , prefecto del Dicasterio para las Causas de los Santos.

en la catedral de la de Madrid, en una ceremonia presidida por el cardenal , prefecto del Dicasterio para las Causas de los Santos. Pie de foto: El papa León XIV recordó a los once nuevos beatos españoles durante el rezo del Ángelus en el Vaticano.