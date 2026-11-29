Un ciudadano vota en el CEIP Ciudad de Roma de Madrid, este domingo. La participación en las elecciones generales españolas de este domingo era a las 18.00 horas (17:00 GMT) del 68,15 %, lo que supone récord histórico y 15 puntos más que en los comicios de 2023, según datos del Ministerio del Interior. ( EFE )

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Conservadores y ultraderecha afianzan mayoría absoluta en España

El conservador Partido Popular y el partido de ultraderecha Vox afianzan su mayoría absoluta con más del 60 % del voto escrutado tras las elecciones generales de este domingo en España al superar juntos, con 186 escaños, los 176 necesarios para poder formar Gobierno.

Con el 62,40 % del voto escrutado, el PP obtendría el 31,89 % de los votos y 134 diputados, a los que habría que sumar los dos escaños de su partido aliado en Navarra (norte), UPN, y Vox el 15,66 %, lo que supone 50 diputados (17 más que en 2023), con lo que entre los tres suman 186, mientras que el PSOE obtendría 117 diputados.

Así, con este resultado las dos fuerzas de derecha podrán poner fin a ocho años de Gobierno del presidente socialista Pedro Sánchez.

La cuarta fuerza política, con ese porcentaje escrutado, sería la formación independentista catalana ERC, que conseguiría 11 diputados, seguida de la coalición de izquierdas Frente Amplio, que obtendría 10 diputados; la izquierda independentista vasca Bildu, con 7 diputados, y los independentistas catalanes de derechas Junts, con 5.

El conservador Partido Popular y el partido de ultraderecha Vox afianzan su mayoría absoluta con más del 50 % del voto escrutado al superar juntos, con 185 escaños, los 176 necesarios para poder formar Gobierno.

Con el 56,40 % del voto escrutado, el PP obtendría el 31,79 % de los votos y 133 diputados, a los que habría que sumar los dos escaños de su partido aliado en Navarra (norte), UPN, y Vox el 15,60 %, lo que supone 50 diputados (16 más que en 2023), con lo que entre los tres suman 185, mientras que el PSOE obtendría 118 diputados.