El expresidente francés Nicolas Sarkozy conocerá este lunes 30 de noviembre la decisión de la Corte de Apelación de París sobre las acusaciones de financiación ilegal de su campaña presidencial de 2007 con fondos de Libia, un fallo que podría determinar si regresa a prisión y marcar su legado político.

La Fiscalía solicitó siete años de cárcel, después de que el exjefe de Estado fuera condenado en primera instancia a cinco años y permaneciera 20 días en prisión.

La resolución llega seis días después de que Sarkozy, de 71 años, su esposa Carla Bruni y otras nueve personas supiesen que serán juzgados a finales de 2027 por una presunta operación destinada a conseguir que el intermediario franco-libanés Ziad Takieddine retirara sus acusaciones sobre la financiación libia.

Niega haber recibido dinero de Gadafi

Sarkozy, que gobernó Francia entre 2007 y 2012, ha defendido su inocencia durante más de 15 años y niega haber recibido dinero del régimen del entonces líder libio Muamar Gadafi para financiar su campaña electoral.

En septiembre de 2025, fue condenado a cinco años de prisión por asociación ilícita para cometer delitos, en el marco de un supuesto pacto de corrupción con el régimen libio.

La sentencia lo llevó a ser el primer expresidente francés en ingresar en prisión, en concreto en la parisina de La Santé, donde estuvo 20 días y después quedó en libertad bajo control judicial.

Durante el juicio de apelación, celebrado entre marzo y mayo de 2026, la Fiscalía solicitó elevar la condena a siete años y declarar a Sarkozy culpable de cuatro delitos: asociación ilícita, corrupción, financiación ilegal de campaña electoral y ocultamiento de fondos públicos libios. En primera instancia había sido absuelto de los tres últimos cargos.

La acusación sostiene que Sarkozy y colaboradores cercanos negociaron en 2005 un acuerdo con Gadafi, cuando el político era ministro del Interior del entonces presidente Jacques Chirac.

A cambio de apoyo financiero para su campaña, el supuesto pacto habría contemplado gestiones sobre la situación judicial de Abdallah Senoussi, un alto funcionario libio condenado a cadena perpetua en Francia por su responsabilidad en el atentado contra un avión de la compañía UTA en 1989, que causó 170 muertos en Níger.

El riesgo de volver a prisión

La decisión de los jueces determinará si Sarkozy debe regresar inmediatamente a prisión o puede permanecer en libertad mientras recurre ante el Tribunal Supremo.

Si la corte impone una pena de al menos un año de prisión efectiva, podrá ordenar su encarcelamiento inmediato o diferido con una ejecución provisional.

En este último caso, el expresidente tendría un plazo para organizar su ingreso en prisión, pero un recurso al Supremo no suspendería la medida.

En cambio, si los magistrados dictan condena sin ordenar su encarcelamiento mediante un mandato de depósito, un eventual recurso suspendería la ejecución de la pena y Sarkozy podría permanecer en libertad hasta que el Supremo resuelva.

"No puedo creer que en la Francia de 2026 un hombre sea condenado a siete años de prisión por hechos que no cometió y contra los que, después de 14 años de investigación, no existe ninguna prueba", afirmó Sarkozy el 27 de mayo pasado, al término del juicio en apelación.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/29/carla-bruni-anuncia-que-ha-concluido-su-tratamiento-contra-el-cancer-de-mama-b5593a71.jpg Imagen de archivo de Carla Bruni-Sarkozy en el juzgado de París, Francia, el 25 de septiembre de 2025. ((EFE/EPA/TERESA SUAREZ))

Un nuevo juicio en el horizonte

El nuevo juicio, previsto entre el 3 de noviembre y el 2 de diciembre de 2027, se centrará en una presunta maniobra para conseguir que Takieddine retirara sus acusaciones contra Sarkozy.

El intermediario aseguró en 2016 a Mediapart que había trasladado cinco millones de euros en efectivo desde Trípoli a París en 2006 y 2007, y que había entregado el dinero a Sarkozy y a Claude Guéant, entonces jefe de gabinete del expresidente, lo que ambos negaron.