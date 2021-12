Las autoridades de la India notificaron este viernes 101 casos de la nueva variante ómicron en el país pese a los fuertes controles en los aeropuertos, señalando este como el momento de aumentar las precauciones y las medidas de seguridad.



Los 101 casos de ómicron se detectaron en once estados del país, más de 30 de ellos en el occidental estado de Maharashtra y una veintena en Nueva Delhi, informó en una declaración a la prensa el secretario adjunto del Ministerio de Salud indio, Lav Agrawal.



Con esto, al menos 19 distritos del país están en "alto riesgo" de un aumento en los casos, indicó.



"La mayoría de los casos tienen historial de viaje o tienen contactos con antecedentes de viaje. Pero ha habido algunos en los que no hemos podido establecer tal historial. En ese caso, continuamos la investigación", detalló el miembro del cuerpo asesor del Gobierno Niti Aayog, V.K. Paul.



Basados en la experiencia de propagación que han sufrido varios países de Europa y la rápida expansión de la nueva variante, las autoridades indias explicaron la importancia de mantenerse alerta y continuar con los protocolos de bioseguridad.



Si la India sufriera un brote de propagación como el de Reino Unido, por ejemplo, esta nación de 1.350 millones de habitantes podría pasar del millón de casos diarios, señaló Paul haciendo una proyección de los datos.



Esto sería incluso peor que la crisis que ya sufrió el pasado mayo cuando, convertida en el epicentro mundial de la pandemia, llegó a reportar más de 400.000 casos y más de 4.000 muertes en 24 horas.



Esa fue una de las peores crisis de la enfermedad vista en el mundo hasta ahora.



"Es el momento de evitar viajes no esenciales, reuniones masivas y es muy importante la celebración más reducida de las festividades", dijo el miembro del Consejo de Investigación Médica de la India, Balram Bhargava.



El centenar de casos informados hoy es un indicador del avance de la nueva variante, pero no es posible conocer a ciencia cierta cuál es el número real de casos de este tipo, debido a que esto implica un estudio más complejo que es imposible de realizar en todas las muestras, explicaron.



Estudiar la secuencia del genoma de cada muestra "no es posible. Es una herramienta de vigilancia y evaluación y seguimiento de pandemias, no una herramienta de diagnóstico. Podemos asegurar que se está realizando un muestreo sistemático suficiente", aseguró a la prensa el miembro del cuerpo asesor del Gobierno.



El secretario adjunto del Ministerio de Salud insistió también en la importancia de seguir avanzando en la campaña de vacunación contra la covid, que es la columna central de las lucha contra la propagación.



"No hay evidencia que sugiera que las vacunas no sean efectivas contra la variante ómicron del coronavirus", resaltó Agarwal, al tiempo que apuntó la alta tasa de vacunación del país.



En menos de un año, la India ha administrado 1.350 millones de vacunas, y más de 530 millones de personas recibieron ya las dos dosis.



En los últimos 20 días, la India ha pasado de los dos primeros casos confirmados de la nueva variante detectada por primera vez en Sudáfrica, a los 101 notificados hoy.

Aunque el país mantiene suspendidos los vuelos comerciales internacionales desde finales de marzo de 2020, los acuerdos bilaterales, conocidos como puentes aéreos, con una veintena de naciones, han permitido la llegada y salida limitada de vuelos.