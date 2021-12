Un terremoto de 4,4 grados de magnitud en la escala de Richter hizo temblar hoy la región italiana de Lombardía (norte), especialmente su capital Milán, aun sin causar desperfectos ni daños, según confirmaron las autoridades locales.



El seísmo se originó a las 11.34 horas (10.34 GMT) en la provincia de Bérgamo, con epicentro en el pequeño municipio de Bonate Sotto a 26 kilómetros de profundidad, de acuerdo a los datos ofrecidos por el Instituto Nacional de Geofísica y Vulcanología (INGV).



La sacudida fue advertida en gran parte de la región pero especialmente en Milán, la gran ciudad del norte italiano, donde por el momento no se han registrado desperfectos o incidencias.



"Estoy en contacto con Protección Civil y no hemos recibido avisos de daños a personas u objetos", informó el gobernador lombardo, Attilio Fontana, en sus redes sociales.



La provincia de Bérgamo tampoco registró incidencias, según confirmó en un comunicado su departamento de Protección Civil.



No obstante muchas personas salieron a la calle al sentir el temblor en sus edificios, sobre todo en Milán, y compartieron su experiencia en las redes sociales, situando enseguida la etiqueta "terremoto" en lo más comentado en la red social Twitter.



El terremoto tuvo una pequeña réplica poco tiempo después, de magnitud 2.2, según los datos del INGV.



Se trata del seísmo más potente que sacude esta zona antesala de los Alpes desde el del 9 de febrero de 1979, de 4,78 grados en la escala de magnitud de momento (MW).



Anteriormente, según los archivos, la zona había registrado otros temblores por debajo de los 5 grados, como los de Bérgamo el 8 de marzo de 1593 (4,86) o el del 22 de agosto de 1606 (4,86).

EFE Fehaciente, fidedigno y fácil. Agencia de noticias multimedia en español.