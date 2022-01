Rusia cree que declaración de Biden puede desestabilizar situación en Ucrania

El Kremlin aseguró hoy que la declaración del presidente de EEUU, Joe Biden, sobre una posible invasión de Ucrania y el desastre que supondría para Rusia, pueden contribuir a la "desestabilización de la situación" en ese país.



"Pueden crear falsas esperanzas" entre algunos representantes del Gobierno ucraniano "que, lo que se llama bajo mesa, pueden decidir reanudar la guerra civil en su país e intentar solucionar por métodos de fuerza los problemas del Sureste" (Donbás), dijo el portavoz presidencial, Dmitri Peskov, durante su rueda de prensa telefónica diaria.



Al tiempo que admitió que Moscú teme dicha evolución de los acontecimientos en el Donbás, consideró que las afirmaciones de Biden "no permiten en ningún caso una reducción de la tensión que ha surgido ahora en Europa".



"Que, debido a ciertas acciones hipotéticas, Rusia tendrá que pagar un alto precio, suenan diariamente de boca de expertos a nivel de jefes de Estado", señaló.



Por otra parte, consideró insuficiente que Biden asegurara en rueda de prensa que "no es muy probable" que Ucrania ingrese a corto plazo en la OTAN.



"Esto no significa una negativa a aceptar a Ucrania a medio plazo. Desde el punto de vista de la dialéctica del desarrollo de las relaciones internacionales una perspectiva a medio plazo es solo un instante", añadió.



Con motivo de su primer año en el poder, Biden ofreció una rueda de prensa en la que advirtió que "será un desastre para Rusia" si finalmente decide invadir Ucrania.



El presidente ruso, Vladímir Putin, "no ha visto nunca sanciones como las que he prometido que se impondrán si se mueve" hacia Ucrania, dijo.



En paralelo, el presidente estadounidense dijo que Washington va ayudar a "fortificar" a sus aliados de OTAN en el este de Europa: "Ya hemos enviado unos 600 millones de dólares en equipamiento sofisticado de defensa a los ucranianos".



El secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, prometió ayer en Kiev mayor ayuda militar a Ucrania y alertó de que Putin tiene la capacidad de "duplicar" su presencia militar en la frontera con Ucrania en "muy poco tiempo".



En un intento de rebajar la tensión en torno a Ucrania, Blinken se reunirá el viernes en Ginebra con el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov.



Rusia niega que se plantee una invasión del país vecino, aunque sí ha prometido tomar "medidas técnico-militares", sin especificar, en caso de que Occidente no renuncie al ingreso de Ucrania en la OTAN, una de las garantías de seguridad que Moscú exige a EEUU y la Alianza Atlántica.

