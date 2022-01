Austria anuncia una relajación de reglas anticovid en plena ola de ómicron

Pese a la persistente subida de los contagios en la actual ola de ómicron, Austria anunció este sábado una progresivo relajamiento de las medidas anticovid a partir del 5 de febrero.



Las medidas anunciadas por el canciller federal, el conservador Karl Nehammer, incluye ampliar los horarios de apertura de los restaurantes, duplicar el límite de personas permitidas en eventos y facilita el acceso al comercio de personas no vacunadas.



Según el gobierno austríaco, la ocupación de los hospitales se encuentra en un niveles que considera aceptables, informa la emisora pública austríaca ORF.



A partir del sábado próximo, la hora de cierre en la industria del ocio pasará de las 22.00 a las 24.00 horas y dos semanas más tarde se permitirá el acceso también a personas no vacunadas, si tienen un test PCR negativo realizada en las últimas 48 horas.



A partir del 12 de febrero, los no vacunados con test negativo pueden acceder también al comercio fuera del sector de alimentación, algo que hasta ahora solo se permitía a la población inmunizada o recuperada de la enfermedad.



Sin embargo, las personas cuya segunda inyección es más antigua que 180 días deben recibir una tercera dosis para considerarse plenamente vacunadas, confirmó el ministro de Salud, Wolfgang Mückstein.



Las autoridades austríacas justifican esta relajación de las medidas con que la rápida expansión de la variante ómicron, que ha disparado los contagios, prácticamente no ha afectado la tasa de ocupación de los hospitales, y prevén el pico de esta oleada para la primera semana de febrero.



La oposición socialdemócrata, sin embargo, se ha mostrado escéptica y considera que no es el mejor momento para anunciar una reducción de las medidas.

