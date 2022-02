Víctimas civiles en Yemen se duplican tras la no renovación del mandato ONU ( EFE )

Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas no logró aprobar la renovación del Grupo de Expertos en Yemen

Más de 1,500 civiles han muerto en los últimos cuatro meses en Yemen, el doble que en el cuatrimestre anterior, a raíz de que no se renovara el mandato de la ONU para investigar crímenes de guerra en el conflicto, denunció hoy la ONG Consejo Noruego para los Refugiados (NRC), con sede en Ginebra.



En octubre de 2021, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas no logró aprobar la renovación del Grupo de Expertos en Yemen, el único mecanismo internacional e independiente para la investigación de abusos en el conflicto, lo que ha coincidido con una escalada en los ataques a civiles, denunció la organización.



Las víctimas civiles de bombardeos se han multiplicado casi por 40 (de 14 en el periodo junio-septiembre a 547 en octubre-febrero), y los fallecidos por ataques de drones han sido 10 veces más (de tres a 30), de acuerdo con las cifras que maneja NRC, organización dirigida por el reputado político noruego Jan Egeland.



La directora de NRC para Yemen, Erin Hutchinson, pidió ante estas cifras que se reconsidere una renovación inmediata del Grupo de Expertos, con el fin de garantizar que las partes del conflicto dejen de cometer impunemente graves violaciones del derecho humanitario internacional.



"Si los autores de estos crímenes no rinden cuentas, seguirán muriendo miles de civiles y serán éstos los más afectados por el conflicto", apuntó.