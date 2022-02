Cocaína adulterada que mató a 24 personas en Argentina tenía fuerte analgésico para elefantes

Análisis realizados a la cocaína adulterada que recientemente provocó la muerte de 24 personas en Argentina permitieron detectar la presencia de carfentanilo, un potente opioide, informaron fuentes oficiales.



El ministro del Interior argentino, Aníbal Fernández, confirmó este viernes a través de Twitter que la sustancia encontrada en la cocaína adulterada, cuyo consumo mató a 24 personas y produjo una severa intoxicación a otras varias decenas, es carfentanilo, sustancia que "únicamente podría haber ingresado al país en forma ilegal y de contrabando", aseguró.



El carfentanilo fue detectado en análisis realizados por dos laboratorios y, según informó la Procuración de la provincia de Buenos Aires, se trata de un opioide "extremadamente fuerte cuyos efectos son 10,000 veces más fuertes, o más, que la heroína o el fentanilo".



Los casos de muerte e intoxicación grave por consumo de cocaína adulterada se detectaron a principios de este mes en varias localidades de la periferia de Buenos Aires.



Según los datos oficiales proporcionados por el Gobierno de la provincia de Buenos Aires, son 21 las víctimas mortales por consumir la droga, aunque desde la Fiscalía contabilizan otras tres.



En declaraciones al canal Telenueve, el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, dijo que el carfentanilo es "un sedante que se usa en veterinaria y para grandes animales y es tan potente que sulo se usa para elefantes y rinocerontes".



"Con el equivalente al tamaño de un granito de sal, se produce la muerte de manera instantánea en los pacientes", alertó.



Por su parte, el secretario de Política Criminal de la Procuración de la provincia de Buenos Aires, Francisco Pont Verges, dijo que los investigadores están "desconcertados" con el hallazgo de esta sustancia porque no había ni "registros, ni antecedentes, ni informes de Inteligencia advirtiendo de la posible entrada de carfentanilo al país con estos fines", ni tampoco hay en el extranjero "muchos antecedentes sobre el uso de esta droga".



"Hipótesis hay varias. Uno tendería a pensar que probablemente alguien la trajo al país, quiso hacer un experimento y se equivocó con la mezcla. Pero no deja de ser una hipótesis. Todavía no hay nada en la investigación que nos indique que esto fue lo que sucedió", sostuvo Pont Verges en declaraciones al canal Todo Noticias.



La investigación judicial permitió incautar miles de dosis de la droga listas para el consumo y que estaban empaquetadas de forma similar a las adquiridas por las víctimas.



En tanto, afectados por el consumo y sobrevivientes de las víctimas también aportaron a la Justicia muestras de la droga consumida para su análisis en laboratorios.



Media docena de personas permanecen detenidas en el marco de esta causa, sospechosas de suministrar la cocaína adulterada, entre ellos un presunto líder narco llamado Joaquín Aquino, alias "El Paisa", que tenía pedido de captura desde 2018.



Aquino declaró este jueves ante el juez federal del partido bonaerense de Tres de Febrero, Juan Manuel Culotta, quien además indagó a Aldana Benítez, pareja de "El Paisa", y a Mónica Altamirano, hermana de la mujer, ambas también detenidas.

