Conferencia Episcopal de Colombia presenta una cartilla contra la eutanasia

La Conferencia Episcopal de Colombia presentó una cartilla contra la eutanasia, en la que señala que es una "seria ofensa" a la dignidad de las personas, luego de que en enero se aplicara por primera vez el procedimiento a dos pacientes con enfermedades que no estaban en fase terminal.



El padre Raúl Ortiz Toro, director del Departamento de Doctrina y Promoción de la Unidad y del Diálogo, aseguró este viernes en un comunicado que el objetivo de este nuevo libro corto es "incentivar una formación que ayude a las personas a integrar el dolor y el sufrimiento como realidades ineludibles en la vida humana; no se trata de hacer una exaltación al dolor, ni decir, sencillamente a un enfermo: ‘debes sufrir para salvarte’".



"Se trata de una invitación para que nos demos cuenta de que no podemos prescindir de estas realidades; al contrario, al asumirlas e integrarlas, con ayuda de los cuidados paliativos de los médicos, los cuidados afectivos de la familia y el cuidado espiritual de los agentes de pastoral, se hace más llevadera la vida", añadió.



Durante la presentación el jueves del documento, el secretario general de la Conferencia Episcopal, monseñor Luis Manuel Alí, expresó que "la eutanasia constituye una seria ofensa a la dignidad de la persona humana y fomenta la destrucción de valores fundamentales del orden social".





La eutanasia en Colombia

Víctor Escobar, de 60 años y quien padecía enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), diabetes e hipertensión, entre otros problemas, se convirtió el 7 de enero en el primer colombiano en recibir la eutanasia sin ser un paciente terminal desde que la Corte Constitucional lo autorizara en julio pasado.



Colombia fue el primer país de Latinoamérica en despenalizar la eutanasia y es uno de los pocos del mundo donde es legal después de que el Constitucional consagrara en 1997 la muerte digna como un derecho fundamental en caso de enfermedad terminal cuando el paciente sufriera de mucho dolor, lo solicitara de forma voluntaria y lo realizara un médico.



En el país tan solo se habían realizado 178 procedimientos de eutanasia desde abril de 2015 hasta el 15 de octubre de 2021, según el Ministerio de Salud.



Según el Laboratorio de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DescLab), el 2021 fue el año con más eutanasias practicadas, con 47 procedimientos en total.