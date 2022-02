Kremlin confirma que Macron se negó a hacerse PCR antes de cumbre con Putin

El presidente francés, Emmanuel Macron, se negó a someterse a una prueba PCR en Rusia antes de la cumbre con su homólogo Vladímir Putin, confirmó este viernes el Kremlin.



"Sí, es así", dijo el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, durante su rueda de prensa telefónica diaria.



Peskov eludió dar más detalles sobre el asunto, pero aseguró que las autoridades rusas "comprenden" el deseo de algunos líderes extranjeros de no someterse a la prueba PCR tomada por médicos rusos.



"Aquí no hay nada de política, todos lo comprenden perfectamente y eso no impide celebrar negociaciones, que es lo más importante", dijo el portavoz del Kremlin.



Los medios revelaron la víspera que Macron no quiso someterse a la prueba PCR que le pedía el Kremlin antes de su cumbre con Putin, por lo que se impuso una gran distancia entre ambos para evitar eventuales contagios.



Fuentes del Elíseo indicaron que "las condiciones protocolarias que hubieran permitido una reunión con los dos jefes de Estado con una distancia menor (...) no eran ni aceptables ni compatibles con los problemas de agenda" del líder francés.



Las fuentes francesas se negaron a confirmar si, como indican algunos medios, la negativa de Macron responde a su deseo de que Rusia no tuviera su ADN.



Esos medios apuntan a que el presidente francés se sometió a una PCR antes de partir en Rusia y a una prueba de antígenos una vez en ese país, aunque en ambos casos efectuadas por sanitarios franceses.



Según el Kremlin, en caso cuando los interlocutores del presidente ruso no se hacen una prueba antes del encuentro, "se activa un protocolo de medidas adicionales para proteger la salud del líder ruso y de sus invitados", que implica una distancia sanitaria más grande de lo habitual.



Las negociaciones entre Putin y Macron se prolongaron el pasado lunes por más de cinco horas y acabaron con una rueda de prensa conjunta en el Kremlin, en la que ambos presidentes también guardaron una considerable distancia sanitaria.

