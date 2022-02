Trabajadores piden a Maduro políticas que recuperen sus condiciones laborales

Trabajadores sanitarios, educadores y pensionados de Venezuela protestaron este martes para exigir al Gobierno del presidente Nicolás Maduro la implementación de una política económica que mejore los ingresos (hoy en un mínimo de 1.5 dólares al mes), así como la dotación de insumos a los hospitales.



"No estamos pidiendo que nos paguen ni 500 ni 800 dólares, queremos una política humana donde el Gobierno entienda que tenemos que empezar a recuperar el salario dentro de las medidas económicas que ellos tomen", expresó el secretario ejecutivo de la Federación de Trabajadores de la Salud (Fetrasalud), Pablo Zambrano, desde una manifestación frente a la Maternidad Concepción Palacios en Caracas.



El dirigente dijo a Efe que "trabajar sin salario es un sacrificio" y que los hospitales no tienen los insumos necesarios para prestar los servicios.



"Inclusive nos cuesta que nos atiendan a nosotros en nuestros hospitales", apuntó.



Según Zambrano y otros dirigentes sindicales del sector de la salud, la protesta se llevó a cabo en 16 estados de Venezuela y en 17 centros de salud de Caracas.



"Señor presidente, a usted lo invitamos a que sobreviva con el sueldo que ganamos", era una de las consignas que coreaban los trabajadores.



También sostenían pancartas en las que se leían mensajes como "Maduro, con estos sueldos miserables, nos matas de hambre".



Otros de los motivos de la protesta fueron "la explotación (...), el amedrentamiento, la persecución y la judicialización" a los trabajadores, enumeró el secretario de Fetrasalud.



"Nos meten a los compañeros presos solo por levantar la voz, (protestamos) por la solución inmediata a la falta de respuesta para los niños que necesitan trasplantes en Venezuela, que ya se han muerto más de 60 niños por negligencia del Gobierno", agregó.



El presidente del Sindicato de los Trabajadores de la Universidad Central de Venezuela (Sinatraucv), Eduardo Sánchez, aseguró a los medios, desde otra manifestación en el centro de Caracas, que "hay 149 trabajadores presos", incluyendo dirigentes sindicales, por "defender sus derechos".



"Hoy volvemos a decirle al Gobierno: no hay razones para que esos trabajadores estén presos, porque la ley los ampara, el derecho a estar en la calle está en la Constitución. Están secuestrados por el Gobierno y exigimos la liberación inmediata de todos los trabajadores. (...) Maduro, despierta, mira para acá, porque tú nos conoces, respeta la clase obrera porque de allí tú vienes", dijo.



Sánchez afirmó que la propuesta del sector universitario es "arrancar los tabuladores salariales en 143 dólares al mes", declaración que fue respondida con aplausos por parte de una treintena de protestantes que se encontraban en la manifestación.



Desde el Hospital Clínico Universitario, ubicado dentro de la Universidad Central de Venezuela (UCV), el dirigente sindical de Hospitales y Clínicas de Caracas Mauro Zambrano sostuvo que "hay una migración bastante grande" de trabajadores sanitarios, lo que ha provocado que "los servicios se estén quedando solos cada vez más".



"La gente no puede asistir a protestar simplemente porque no hay personal, hay uno o dos, que le dan prioridad al paciente. Sin embargo, estamos aquí, en pie de lucha, sigo llamando a los distintos hospitales y sectores a unirnos a una lucha justa", manifestó.

