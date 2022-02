Once personas están desaparecidas tras el incendio de un ferry en Grecia

Once personas están desaparecidas y dos continúan atrapadas tras el incendio ocurrido la madrugada del viernes en un ferry que se encontraba haciendo la ruta desde el puerto griego de Igumenitsa hacia el italiano de Brindisi.



Según informó la Guardia Costera helena en un comunicado, hasta el momento han podido ser identificadas 278 personas de las 290 que figuraban en la lista de pasajeros y tripulación.



A ello se añade que dos personas continúan atrapadas en un garaje del ferry (un turco y un búlgaro), y además se ha detectado que había un migrante que viajaba como polizonte, lo que eleva a 291 el total de personas a bordo.



Por ahora no hay informaciones si las personas desaparecidas podrían encontrarse dentro del navío, pues tres buques con dos cañones de agua siguen trabajando en sofocar el fuego y se espera la llegada de otra embarcación con mayor capacidad de extinción, indicaron los guardacostas.



Además, se va a intentar un rescate con fuerzas especiales desde el aire, señala la televisión pública ERT.



La guardia costera también barrió la zona alrededor de la embarcación con lanchas y helicópteros en busca de personas que pudieran estar en el agua, pero no hallaron a nadie.



Según los datos recogidos tras comprobar la lista de pasajeros, los desaparecidos son ocho búlgaros, dos griegos y un lituano, aunque no hay certeza de si son todos pasajeros o también hay miembros de la tripulación.



En los garajes del barco había 25 coches y 153 camiones, con depósitos cargados, lo que puede explicar las numerosas explosiones que se han ido escuchando a lo largo de la mañana.



El incendió se declaró por motivos todavía desconocidos en la tercera cubierta del transbordador hacia las cuatro y cuarto de la madrugada (02.15 GMT), tres horas después de zarpar de Igumenitsa.



Nada más estallar, el capitán lanzó una llamada de emergencia solicitando ayuda a todos los barcos de la zona y a la guardia costera.



Al mismo tiempo pidió a todos los pasajeros que se montaran en los botes salvavidas para poder ser trasladados a los barcos y embarcaciones cercanas que acudieron con rapidez al rescate.



Hacia las diez y media de la mañana 278 personas rescatadas desembarcaron en el puerto de Corfú, donde fueron atendidos por equipos médicos.



Diez personas fueron trasladadas al hospital de Corfú, después de ser salvadas, la mayoría de ellas con problemas respiratorios, mientras que el resto de los rescatados al parecer se encuentra en buen estado.



El secretario general del Ministerio de Sanidad, Yanis Kotsiópulos, señaló a la televisión pública griega que el estado de salud de los hospitalizados "no es preocupante".



El ferry del grupo italiano Grimaldi Lines fue construido en 1995, tiene 183 metros de eslora, 28,7 metros de manga, una capacidad de hasta 560 pasajeros.



Según informó la compañía en un comunicado, no se ha detectado ningún derrame de petróleo en el mar, ni parece estar en juego la estabilidad del barco.

EFE Fehaciente, fidedigno y fácil. Agencia de noticias multimedia en español.