La OTAN no intervendrá en Ucrania, pero tendrá papel disuasorio, según Costa

La OTAN no intervendrá en Ucrania, pero tendrá papel disuasorio ( FUENTE EXTERNA )

La Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) "no intervendrá" directamente en Ucrania, pero actuará con un papel "disuasorio" en países vecinos socios de la coalición, afirmó hoy el primer ministro portugués, António Costa.



“La OTAN no intervendrá ni actuará en Ucrania", dijo Costa en su primera intervención pública tras reunirse con los ministros de Exteriores y Defensa para analizar la situación creada por el ataque ruso.



"La posición que la OTAN adoptará y en la que las fuerzas portuguesas podrán estar empeñadas son misiones de disuasión, en particular en los países de la OTAN con frontera con Ucrania", agregó.