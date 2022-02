Ucrania pide ayuda a Europa ante lo que EEUU llama invasión "a gran escala"

Ucrania ha pedido ayuda a Europa ante el ataque masivo llevado a cabo hoy por Rusia contra ese país y que Estados Unidos ya ha calificado de invasión "a gran escala" que, según el presidente ruso, Vladimir Putin, era la única opción que tenía ante las "amenazas a la seguridad" por parte de Kiev.





Si no ayudan hoy a Ucrania "mañana la guerra tocará a sus puertas"

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, dijo hoy a los líderes europeos que si no ayudan ahora a su país ante el ataque ruso, "mañana la guerra tocará a sus puertas".



"Si ustedes, estimados líderes europeos, líderes mundiales, líderes del mundo libre, no nos ayudan, y no nos ayudan bien, mañana la guerra tocará a sus puertas", alertó Zelenski en un discurso emitido en Facebook.



Zelenski subrayó que "no fue Ucrania la que tomó la senda de la guerra" y "propone volver al camino de la paz".





Putin justifica la invasión porque Rusia "no tenía otra opción"

Putin, afirmó hoy que "no tenía otra opción" que atacar Ucrania para defender a Rusia de las amenazas de seguridad. "Debe quedar claro: las cosas que están ocurriendo son una medida forzada", señaló en una reunión con empresarios en el Kremlin.

EEUU: objetivo de Rusia es Kiev y "decapitar" al Gobierno ucraniano

"Repito: es una medida que nos hemos visto obligados a tomar, porque ellos (en Occidente) podían crear tales riesgos para nosotros que no está claro cómo nuestro país podría seguir existiendo", recalcó.

Los ataques a Ucrania son "la fase inicial de una invasión a gran escala" que tiene como objetivo tomar Kiev y "decapitar" al Gobierno ucraniano, aseguró hoy un alto funcionario de Defensa estadounidense.



"Creemos que tienen toda la intención de básicamente decapitar" al ejecutivo ucraniano "e instalar su propia forma de gobierno, lo cual explicaría estos avances tempranos hacia Kiev", dijo el funcionario, según la cadena CNN.



Poco después de producirse el ataque, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, acusó a Putin de lleva a acabo una acción "no provocada e injustificada" contra Ucrania y de apostar por una "guerra premeditada" que provocará una "catastrófica pérdida de vidas y sufrimiento". "Solo Rusia es responsable de la muerte y la destrucción que este ataque traerá", subrayó.



Rusia ocupa la central de Chernobil



Como parte del avance ruso, sus tropas ocuparon la antigua central nuclear de Chernobil tras fuertes combates contra las Fuerzas Armadas ucranianas.



"Tras un cruento combate perdimos el control de Chernobil", afirmó el asesor de la Presidencia ucraniana, Mijaíl Podoliak, citado por la agencia UNIAN.



China hace un llamamiento a la calma



China, el gran aliado geopolítico de Rusia, pidió hoy "mantener la calma" para "evitar que la situación se salga de control" y dijo que "está siguiendo de cerca los últimos acontecimientos en Ucrania. "Pedimos a todas las partes implicadas que mantengan la calma para evitar que la situación se salga de control", indicó la portavoz china de Exteriores Hua Chunying en rueda de prensa.



Horas antes, el embajador chino ante Naciones Unidas, Zhang Jun, comentó ante la última reunión del Consejo de Seguridad que su país cree que "la puerta para una solución pacífica de la crisis ucraniana todavía no se ha cerrado por completo".





Consejo de Seguridad de ONU votará proyecto de resolución sobre Ucrania

El Consejo de Seguridad de la ONU se reunirá mañana, viernes, para votar un proyecto de resolución que Estados Unidos ha preparado para condenar el ataque de Rusia contra Ucrania. Un alto funcionario estadounidense explicó hoy que la resolución ha sido distribuida por la embajadora estadounidense, Linda Thomas-Greenfiel, entre los miembros del Consejo y entre sus aliados de dentro y fuera del Consejo, como Japón, Australia y la Unión Europea.



La fuente reconoció que, al tener Rusia derecho de veto como miembro permanente del Consejo, es prácticamente imposible que la resolución salga adelante, por lo que Estados Unidos y sus aliados llevarán el caso a la Asamblea General, donde no hay vetos (pero tampoco votaciones vinculantes).





Polonia pide fortalecer ya el flanco oriental de la OTAN

El primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki, reclamó este jueves a sus socios de la OTAN y de la Unión Europea (UE) fortalecer "aún más y en el menor tiempo posible" el flanco oriental de la OTAN.



Durante una comparecencia ante el Parlamento en una sesión extraordinaria dedicada a la situación en Ucrania, Morawiecki recordó que "ya hay más de 6.000 soldados" de la Alianza Atlántica en territorio polaco y afirmó que es preciso reforzar esta presencia.





Comienza el éxodo de ucranianos a los países vecinos

Miles de ucranianos están tratando de abandonar su país hacia Rumanía, Eslovaquia o Hungría ante la invasión lanzada hoy por Rusia, mientras que varios países de la región se han ofrecido ya a recibir a refugiados, mientras que Estonia, Letonia y Lituania aseguraron que están preparadas para tal contingencia.



La oficina regional para Europa de la Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió de que una escalada en el conflicto bélico en Ucrania podría desencadenar una catástrofe humanitaria.