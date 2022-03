Ucrania no cree posible una cumbre entre Putin y Zelenski antes de 2 semanas

Una reunión entre los presidentes de Rusia, Vladímir Putin, y Ucrania, Volodímir Zelenski, no será posible antes de dos o tres semanas, según aseguró hoy un miembro del equipo negociador ucraniano, quien adelantó que cualquier discusión sobre la integridad territorial sólo puede ser discutido a ese nivel.



"Hace falta dos o tres semanas para una reunión de líderes", aseguró Mijailo Podolyak, asesor del presidente ucraniano, en una entrevista con la emisora turca NTV.



Podolyak adelantó que en los encuentros mantenidos hasta ahora con Rusia, como del pasado martes en Estambul, no se ha tocado la situación de Crimea, anexionada ilegalmente por Rusia en 2014, ni de la región del Donbás, para la que Moscú reclama la independencia de Ucrania.



"La integridad territorial de Ucrania se discutirá sólo a nivel presidencial. El presidente encontrará una fórmula y la llevará a referéndum", afirmó el asesor ucraniano.



El miembro del equipo ucraniano que negocia con Rusia el fin de la guerra provocada por la invasión rusa dijo que tras el "gran avance" logrado el martes, Rusia debe ahora estudiar las propuestas.



"Hemos preparado documentos que sirven para una conversación de los presidentes. Constituyen una base suficiente para un acuerdo", dijo.



Uno de los puntos de la propuesta es un tratado multilateral entre los miembros del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas (Estados Unidos, Rusia, China, Francia y Reino Unido), más varios países como Alemania, Turquía o Canadá, para garantizar la seguridad de Ucrania.



"El acuerdo prevé que, en caso de agresión, Ucrania recibiría tanto armas como tropas de otros países", especificó Podolyak.



En una entrevista con la cadena A Haber, el ministro de Exteriores turco, Mevlüt Çavusoglu, subrayó que Turquía decidirá si acepta ser país garante, una vez se hayan aclarado las condiciones del acuerdo.



"No es correcto decir que Turquía enviará automáticamente soldados", dijo el ministro.



Çavusoglu explicó que está en contacto con sus homólogos ruso, Serguéi Lavrov, y ucraniano, Dmitro Kuleba, para facilitar una nueva reunión de ambos en el proceso negociador.



"No se puede dar una fecha concreta, pero nos han dicho que con las conversaciones en curso se puede llegar a un nivel superior en aproximadamente una o dos semanas", indicó el ministro turco.

