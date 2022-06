Ucrania prometió no utilizar misiles de EEUU contra territorio ruso

Ucrania se comprometió a usar los misiles de largo alcance enviados por Estados Unidos solo para defenderse y no para atacar objetivos en territorio ruso, afirmó este miércoles el secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken.

"Es Rusia la que está atacando a Ucrania y no al revés. La mejor manera de parar una escalada es detener la agresión y la guerra", declaró Blinken en una rueda de prensa junto al secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, en el Departamento de Estado.

El presidente estadounidense, Joe Biden, anunció el martes un nuevo paquete de ayuda militar a Ucrania por valor de 700 millones de dólares, que incluye los High Mobility Artillery Rocket Systems (HIMARS), sistemas de Cohetes de Artillería de Alta Movilidad.

Tras este anuncio, el viceministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguéi Riabkov, advirtió este miércoles a Estados Unidos del "riesgo" de un choque directo si continúa proporcionando armas a Ucrania, incluidas las de largo alcance.

"Sobre el sistema de armamento enviado, los ucranianos nos han asegurado que no lo utilizarán contra objetivos en territorio ruso", respondió Blinken.

No obstante, recordó que Biden ha sido siempre "muy claro" sobre el hecho de que Estados Unidos ofrecerá el apoyo militar que Ucrania necesite para "defenderse de la agresión rusa".

Por su parte, Stoltenberg agradeció a Estados Unidos el envío de los misiles y afirmó que este gesto "demuestra el liderazgo" de Washington en la Alianza Atlántica.

Biden insistió en una columna publicada en el diario The New York Times que a pesar de que su país continuará "reforzando el flanco este de la OTAN", no busca una guerra entre Rusia y la organización atlántica, ni derrocar al presidente ruso, Vladímir Putin.