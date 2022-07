Renuncian nueve dirigentes de Comunes, el partido de las antiguas FARC

Nueve dirigentes del partido político Comunes, surgido de la desmovilizada guerrilla de las FARC, entre los que se encuentran algunos fundadores y negociadores de paz, renunciaron este viernes a sus puestos en la formación denunciando "exclusión" y que "no existen espacios para el debate democrático".



"Hemos tomado la decisión de romper todo vínculo de afiliación o militancia (...) No nos sentimos representados ni recogidos en las decisiones e instancias de dicha colectividad, debida a que las mismas en nada coinciden con nuestra historia de lucha", indicaron el grupo de dirigentes en un comunicado.



Al interior "del partido que fundamos al dejar las armas en el marco del Acuerdo de Paz no existen espacios para el debate democrático, por el contrario, priman el autoritarismo y la exclusión", agregan los ex FARC en el comunicado.



Los firmantes de la carta de renuncia son Milton de Jesús Toncel, alias "Joaquín Gómez", negociador en los diálogos de paz de La Habana; Victoria Sandino Simanca e Israel Zúñiga Iriarte, negociadores de paz y ex senadores.

También renunciaron Benedicto de Jesús González, negociador en La Habana y ex representante a la Cámara, y otros militantes, entre ellos María Rosalba García, alias Eliana, la "exguerrillera más antigua de las FARC".



En el escrito aseguran ser "testigos" de como "un reducido núcleo de dirección" de Comunes "concentra y usufructúa los espacios para la reincorporación de todas y todos los antiguos combatientes, politizando aspectos como la seguridad, la participación política y la reincorporación socioeconómica".



En este sentido, quienes han alzado la voz "de manera crítica" frente a estas prácticas han sido "víctimas de exclusión, señalamiento calumnioso y la estigmatización de manera perversa", algo que ha derivado en un incremento de la "inseguridad física y jurídica".



También criticaron que cuando trataron de escindirse del partido sin perder las garantías electorales y jurídicas para seguir en política se les negó "dando la impresión que lo que quieren es nuestra muerte política".

A pesar de renunciar a la militancia en el partido, los que suscribieron la renuncia colectiva aseguraron que seguirán "persistiendo en la construcción de paz", una "paz completa y garantista que incluya a todas las insurgencias y grupos alzados en armas en la actualidad".



Por último, invitaron a quienes se sientan "defraudados de un partido que desconoce la democracia interna y las exigencias del nuevo momento político a que suscriban" el documento y les instaron a "encontrarnos en un nuevo proceso político".



El partido político colombiano Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), surgido de la desmovilización de la guerrilla, cambió luego su nombre a Comunes, y está liderado por Rodrigo Londoño, también conocido como "Timochenko" en sus épocas de guerrillero.