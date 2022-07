Empresa impone tasas por calor para compensar a sus repartidores en Vietnam

La plataforma de transportes Grab ha comenzado a cobrar a sus usuarios de Vietnam una polémica tasa especial por calor que se aplica cuando las temperaturas superen los 35 grados para compensar a sus repartidores y mototaxistas.



Los usuarios vietnamitas de Grab, una empresa con un funcionamiento similar al de Uber que es líder del sector en varios países del Sudeste Asiático, notaron la existencia de una tasa adicional de 5,000 dong (21 céntimos de euro) por trayecto o entrega de pedidos en moto a principios de mes, en medio de una inusual ola de calor en parte del país.



La medida, puesta en marcha el 6 de julio, trata de que los conductores de moto reciban "una compensación justa por sus esfuerzos para completar un trayecto o una entrega", según indicó un portavoz de Grab al portal tecnológico Tech in Asia.



Esta tasa, que se aplica con temperaturas superiores a 35 grados en Hanói y Ho Chi Minh, las dos principales ciudades, se suma a otro sobrecargo equivalente iniciado hace unos meses para los días lluviosos.

La medida causó indignación de muchos usuarios en redes sociales, que argumentaban que este aumento se suma a los ya impuestos por el incremento del precio de la gasolina, mientras el Ministerio de Industria pidió explicaciones a la compañía para proteger a los consumidores.



Tras la petición, Anthony Tan, consejero delegado y confundador de Grab, informó al Gobierno la semana pasada de que esta tasa meteorológica termina íntegramente en los bolsillos de los conductores, según el portal VnExpress.



Sin embargo, la empresa declinó responder a preguntas de Efe ante las quejas de los usuarios por una supuesta falta de transparencia sobre cuándo se implementa la tasa y las de los conductores, que denuncian que por el momento no les ha llegado esta compensación.



"La compañía no nos ha dado nada aún, estamos todos muy enfadados. Se quedan con el 30 por ciento de nuestros ingresos y de momento no hemos recibido este extra, ni por el calor ni por la lluvia", dice a Efe Hoang Hop, conductor de Grab en Ho Chi Minh, la ciudad más poblada del país.