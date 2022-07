Lula tiene el 51 % del apoyo entre los jóvenes, frente al 20 % de Bolsonaro, según encuesta

El expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva tiene el apoyo del 51 % de los jóvenes de cara a las elecciones de octubre próximo, frente al 20 % que respalda al mandatario Jair Bolsonaro, según un sondeo difundido este miércoles.

La encuesta, realizada por el instituto Datafolha, se centró en los votantes de entre 16 y 29 años, que representan cerca del 45 % del padrón nacional, según datos del Instituto Brasileño de Pesquisa y Estadísticas (Ibge).

El sondeo se limitó a las doce mayores ciudades del país, pero de acuerdo a Datafolha refleja el panorama nacional y es ampliamente favorable a Lula, candidato de un vasto frente progresista que aspira volver al poder tras haber gobernado entre 2003 y 2010.

En la entrevista espontánea, en la que no es citado el nombre de ningún candidato, el 41 % de los jóvenes declaró su preferencia por Lula, frente al 17 % que se inclinó por Bolsonaro, líder de la ultraderecha que pretende renovar el mandato que obtuvo en 2018.

Te puede interesar Lula dice que Bolsonaro quiere destruir a Brasil como en la Alemania nazista

La ventaja de Lula se acentúo en la entrevista estimulada, en la que son listados los candidatos. En ese caso, el líder progresista salta al 51 % de las preferencias, frente al 20 % de Bolsonaro y el 12 % del laborista Ciro Gomes, que se presenta como alternativa para intentar romper la clara polarización de los brasileños.

En un sondeo entre el electorado general difundido por Datafolha en junio pasado, Lula lideraba con un 47 %, en tanto que a Bolsonaro se le atribuía un 28 %, una tendencia que se consolida en casi todas las encuestas desde hace poco más de un año.

Bolsonaro, quien parece consciente del rechazo que genera entre los jóvenes, ha repetido en las últimas semanas que "quien hasta los 30 años no ha sido de izquierda, no tiene corazón. Pero si después de los 30 años sigue siendo de izquierda, no tiene cerebro".

Lula, por el contrario, enfoca buena parte de su campaña en la juventud, que ocupa algunos capítulos del borrador de programa de gobierno que presentará al electorado, sobre todo en lo relativo a la educación, un sector cuyos presupuestos fueron sustancialmente reducidos desde que el líder de la ultraderecha llegó al poder.

Según Dataholha, el sondeo entre los jóvenes tiene un margen de error de tres puntos porcentuales y fue realizado entre el 20 y 21 de julio, período en que fueron entrevistados 935 electores de entre 16 y 29 años en las ciudades de Sao Paulo, Río de Janeiro, Belo Horizonte, Salvador, Fortaleza, Recife, Porto Alegre, Curitiba, Gioania, Brasilia, Manaos y Belén.