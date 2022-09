La ONU se muestra alarmada por una denuncia de violación contra un talibán

La misión de la ONU en Afganistán (Unama) mostró este viernes su "alarma" por la reciente acusación de matrimonio forzado y violación contra un exportavoz del Gobierno de los talibanes, una preocupación que extendió a la situación del resto de mujeres en el país asiático bajo el régimen islamista.



"La UNAMA está alarmada por las recientes denuncias de matrimonio forzado y abuso de una mujer por parte de un exmiembro de la autoridad de facto", aseguró en un mensaje en Twitter la misión de la ONU en el país asiático.



El organismo hizo además un llamamiento a las autoridades del país para que "investiguen todas las presuntas violaciones de los derechos de las mujeres, para que los perpetradores rindan cuentas y para garantizar la seguridad de las mujeres y niñas afganas".



La petición ocurre después de que circulara en las redes sociales un vídeo de una joven que se presenta como estudiante de medicina, en el que asegura haber sido forzada al matrimonio y violada en repetidas ocasiones por un miembro de los talibanes.

"Todas las noches me golpeaba y me torturaba", dijo Elaha Dilawarzai en las imágenes que comenzaron a circular el pasado martes.

De acuerdo con el mensaje de Dilawarzai, a principios de este año Qari Saeed Khosty, exportavoz del Gobierno talibán, la forzó al matrimonio y la violó repetidamente.



"Después de publicar este vídeo, es posible que nadie me vuelva a ver, podría morir", añadió la joven, que aseguró haber tratado de huir del país, aunque fue detenida y forzada a pedir el perdón de su marido.



Khosty, que formó hasta hace unos meses parte del Gobierno islamista en Afganistán, admitió su matrimonio con "una joven de nombre Elaha", pero negó la acusación en su contra y se disculpó con sus líderes por la unión celebrada sin consentimiento.



"Hace seis meses me casé con una chica llamada Elaha a petición de ella, después vi que tenía un problema de fe. Traté de corregir sus creencias a través de consejos y discusiones, pero no funcionó, hasta que claramente insultó asuntos sagrados e insultó al Sagrado Corán", publicó en Twitter.



El exportavoz, quien aseguró que nunca golpeo o abusó de su ahora exesposa, afirmó haber usado su "derecho legal" y se divorció de ella.



"Lamento profundamente mi matrimonio no aprobado, pido disculpas a los muyahidines del Emirato Islámico y al pueblo afgano. Que Dios me perdone", agregó.



En un comunicado publicado por Human Rights Watch, la organización sostiene como predecible que "un funcionario talibán se sienta libre de hacer matrimonios forzados, violaciones, agresiones y chantajes", después de haber desmantelado su régimen todas las instituciones que protegían a las mujeres tras su llegada al poder hace un año.



"La pregunta es cuántos casos de este tipo no se escuchan", lamentó.



Khosty, que ha dicho que está dispuesto a probar su inocencia, retó a Dilawarzai a comparecer ante los tribunales islámicos. "Si soy culpable, el tribunal debe castigarme. Si no cree en los tribunales del Emirato, puede acudir a cualquier tribunal que quiera", indicó.