Victor_artgarcia, el reconocido tatuador que plasma su arte en la piel de artistas reconocidos

El tatuador cubano Víctor García, quien actualmente reside en Miami Florida ha plasmado su arte en la piel de artistas, como la cantante y compositora dominicana Natti Natasha, el DJ Luian, el actor, cineasta, humorista, guionista, monologuista, productor, poeta, compositor e intérprete cubano Alexis Valdés, el rapero puertorriqueño Miky Woodz, el cantante de reguetón Osmani García, además de deportistas como el beisbolista Jorge Soler quien juega en las grandes ligas de Estados Unidos, entre otros.

@victor_artgarcia comentó que siempre trabaja en conjunto con el cliente, realizándole las preguntas ¿qué es lo que te gustaría tatuarte? ¿en qué parte del cuerpo? ¿qué mensaje quieres transmitir con el tatuaje?, y dependiendo de las respuestas crea por medio de una aplicación una imagen y después de ser aprobada por el cliente, la lleva a su piel.

Víctor García manifestó que la primera recomendación que les podría hacer a las personas interesadas en realizarse un tatuaje es escoger a un buen artista, y después que tengan una idea clara de lo que quieren hacerse, o que le den libertad creativa al artista.

“En mi caso me siento mucho más cómodo cuando el cliente me deja crear y hacer mi trabajo libremente, siempre partiendo de la idea que él quiere”.

Al hablar de cuál ha sido el tatuaje más extraño que ha realizado, @victor_artgarcia recordó “una vez le tatué a un cliente la cara de su ex, he tatuado retratos de personas que están juntos, pero nunca de un ex, y fue súper raro”.

Víctor García comunicó que tiene varios planes con PIAJAS INK, ya que quiere construir un estudio más grande para recibir a más clientes al mismo tiempo, además de crear un espacio cultural en donde pueda realizar trabajos sociales con niños.

@victor_artgarcia nombró a los artistas que considera su influencia, aunque aclaró que empezó admirando a muchos artistas plásticos, pero en el mundo del tatuaje lo inspiran Dimitri Samoin y Niko Urtado.

Sobre la decisión que lo hizo emigrar hacia Estados Unidos, Víctor García expresó que fue porque nunca estuvo de acuerdo con el gobierno de su país.

“Considero que es una dictadura lo que hacen, es abusar del pueblo, además es un país en el que no existe futuro para nadie, sobre todo para los jóvenes, todo es muy centralizado y por eso decidí emigrar para darle un mejor futuro a mi familia y a la familia que quería tener”.

Camino recorrido

Víctor García contó que sus inicios fueron curiosos, ya que siempre le gustaron los tatuajes, pero nunca se imaginó que terminaría realizándose.

“Vengo de la Escuela Nacional de Arte en Cuba y empecé poco a poco a coquetear con el tatuaje hasta que unos amigos me animaron para hacerlo de manera profesional”.

“Comencé de una forma bien precaria, como creo que casi todos los artistas cubanos empezamos, por qué todo el mundo comienza en su casa con pocas condiciones, ya que no existe nada para poder trabajar cómodamente, no hay materiales, ni un mercado donde vendan todos los productos, pero eso me ayudó bastante para tener una noción y al llegar a Estados Unidos comencé a ver los nuevos productos, las nuevas máquinas, todos los materiales con los que se trabajan de última generación, y fue un poco más fácil”.

En un principio @victor_artgarcia comentó que estuvo los primeros dos años y medio en un estudio de tatuaje, en donde aprendió muchísimo.

“Creo que el momento más decisivo para impulsar mi carrera fue cuando decidí abrir mi propio estudio, enfrentándome al mundo del tatuaje completamente solo”.

Víctor García platicó que comenzó a ir a convenciones a partir del 2018. “Me enamoré aún más del mundo del tatuaje asociado a que soy muy competitivo, simplemente me gusta hacer bien mi trabajo, me dejo fluir y trato de escoger bien las piezas que voy a hacer para una convención, soy mucho más exigente en una convención, siempre exijo hacer solamente color, se lo específico bien al cliente y tiene que darme bastante libertad creativa para poder hacer bien mi trabajo, ahora no me enfoco mucho en los premios, ya que estoy más encaminado en la proyección de mi carrera”.

@victor_artgarcia determinó que todo el tiempo se enfrenta a crear confianza en sus nuevos clientes, sobre todo lo que sucedía al inicio.

“Siempre existe gente que no te apoya, otros que te critican para hacerte sentir mal, pero soy mentalmente fuerte y la verdad nunca hice caso a eso, estaba confiado en que podía hacer bien mi trabajo y no me enfoque en las malas energías, al contrario, soy una persona muy positiva con mucha confianza y seguridad en que puedo lograr todas las cosas que me propongo, creo que eso es lo principal y es lo que siempre le aconsejo a todos que se arriesguen, por ejemplo yo le aposté todo a mi negocio y aunque hubo momentos en los que pensé que lo iba perder, por suerte fue fluyendo poco a poco y ahora voy creciendo”, concluyó.