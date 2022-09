Zahi Hawass: "Cleopatra está enterrada con Marco Antonio en una tumba bajo el agua"

La fama de dominante y rocoso negociador precede a Zahi Hawass. Y es patente que el investigador egipcio está acostumbrado a comandar equipos y al manejo de los resortes de la comunicación: despacha con seguridad las preguntas de los periodistas y no atisba rastro de cansancio-a sus 72 años- torbellino informativo mediante.

Hawass es el egiptólogo más famoso del mundo y puntal en su labor divulgativa sobre el Antiguo Egipto: más de 50 libros y numerosos documentales donde aparece con su característico sombrero a lo Indiana Jones (tan popular que es un souvenir recurrente en las calles de El Cairo) avalan el trabajo del carismático-y a menudo polémico- Hawass al que National Geographic nombró explorador residente en 2001.

Más allá del impacto mediático, el egiptólogo se ha apuntado tantos históricos como la identificación, tras una ardua investigación, de la momia de Hatshepsut, la reina faraón, en 2007, o el hallazgo de más de 3,000 sarcófagos en el Valle de los Reyes.

Aunque en la actualidad no ejerce ningún cargo oficial (fue ministro y secretario general del Consejo de Antigüedades de Egipto de 2002 a 2011), Hawass continúa en la brecha. Esta semana se encuentra en Madrid donde impartirá una conferencia el sábado en Ifema en el marco de la exposición Tutankhamón: la tumba y sus tesoros, que reproduce la cámara mortuoria del “faraón dorado” (hasta el 19 de abril).

El arqueólogo ha avanzado a RTVE.es algunas de sus últimas investigaciones que comentará ante el público: desde las últimas pistas sobre la ubicación de las tumbas de las reinas Nefertiti y Cleopatra, a las leyendas (al parecer incombustibles) que rodean a la muerte del faraón adolescente Tutankhamón.

¿Qué se sabe sobre el papel de las mujeres en el Antiguo Egipto? ¿Y sobre el poder de las reinas?

Sabemos mucho sobre las mujeres en el Antiguo Egipto. Solo podían ser faraones los hombres no las mujeres, pero los hombres no podían ser faraones sin las mujeres [En el sentido esotérico la reina simbolizaba el principio femenino del Universo a través del cual el faraón podía renovarse a sí mismo]

Las mujeres tenían mucha libertad. Sabemos que podían divorciarse, cómo vestían, sus joyas, la vida que llevaban. Una de las hijas de Tutankhamón cambió las normas para poder reinar como faraón durante su periodo.

¿Hay pistas sobre donde se encuentra la tumba de Cleopatra?

Hemos estado buscando las tumbas de Cleopatra y Marco Antonio en un templo cerca de Alejandría en cooperación con una arqueóloga de la República Dominicana que se llama Kathleen Martínez. Tras doce años de trabajo en el templo puedo afirmar que la teoría de Kathleen era equivocada.

Cleopatra no estaba enterrada en este templo. Creo que está enterrada dentro de una tumba [en Alejandría] que construyó junto a su palacio y está todo bajo el agua.

“Descubrir la tumba de Nefertiti sería un hito".

¿Para usted cuál sería el descubrimiento arqueológico del siglo, a la altura del hallazgo de la tumba de Tutankhamón?

Creo que es un gran descubrimiento el hallazgo de un papiro hace tres años que nos cuenta la construcción de la gran pirámide. Es una especie de diario de los trabajadores sobre el transporte de las piedras en Giza y también nos explica la administración de la construcción de la pirámide.

Ese descubrimiento contesta muchas de las preguntas de las que hablamos y sobre el tema de los extraterrestres. Llevo buscando en el Valle de los Reyes los últimos tres años junto a 300 trabajadores. Buscamos la tumba de Nefertiti y de Anjesenamón (una de sus seis hijas). Hemos hecho grandes descubrimientos como 30 talleres que utilizaron los egipcios para hacer joyería, muebles, cerámica.

El busto de la reina Nefertiti se encuentra en el Neues Museum de Berlín

También hemos hallado una tumba, la número 65 del Valle de los Reyes, que contiene las herramientas que usaban en el Antiguo Egipto para construir. Y hace una semana encontramos un taller para momificación con todos los útiles.

Hallar la tumba de Nefertiti sería un hallazgo muy importante porque creo que el Valle de los Reyes todavía contiene muchos secretos. Descubrir la tumba de Nefertiti sería un gran homenaje para mí.

¿Qué se sabe acerca de la muerte de Tutankhamón? Desde un accidente al envenenamiento… hay más de cien teorías diferentes.

Ya no hay teorías (con vehemencia). Hemos hecho una tomografía computerizada que nos dice que no fue asesinado. En un primer momento se pensó que fue asesinado por el agujero que tenía en la parte de atrás de la cabeza, pero estaba enfermo no le llegaba la sangre a los pies, estaba cojo y tuvo malaria.

Hemos encontrado una fractura en la pierna izquierda pero lo achacamos a un accidente. Dentro de dos meses voy a seguir el segundo proceso de análisis de la momia que nos dirá si tenía una infección en su pierna o no. Esta teoría sería la más creíble.

"Solo hemos encontrado un 30% de lo que esconde el Valle de los Reyes".

En la conferencia de Madrid, relatará anécdotas sobre sus expediciones de campo.

Voy a hablar de la aventura de abril pasado en Discovery Channel, en un gran cementerio donde encontramos sarcófagos sellados y los abrimos en directo. Eso fue una gran publicidad para Egipto. Y hablaré sobre el descubrimiento de Hatshepsut y la familia de Tutankhamón. Un gran hallazgo.

La cámara funeraria de Tutankhamón

Usted encontró las tumbas de los constructores de las pirámides y sostiene que no eran esclavos, ¿cómo era su trabajo?

Están enterrados bajo la sombra de las pirámides. Si hubieran sido esclavos nunca hubieran sido enterrados allí. No lo hubieran hecho en tumbas para la eternidad como reyes y reinas. Nuestros descubrimientos confirman que los constructores eran egipcios y hemos encontrado todos sus nombres.

¿Es la divulgación la mejor forma de atajar las “teorías sobrenaturales” sobre las pirámides?

Todas estas teorías sobre los extraterrestres son equivocadas. Trabajo por el mundo para contar la verdad no para hablar sobre especulaciones (…) Hay gente que piensa que hay cosas debajo de las esfinges pero yo he perforado y no hay nada. Y hablando de extraterrestres, hay que encontrar evidencias para poder hablar de ello pero nosotros desvelamos los secretos de la arena para arrojar luz al público.

"El busto de Nefertiti fue sacado de Egipto de forma ilegal".

¿En qué reside la fascinación por el Antiguo Egipto?

Yo creo que trabajar con los faraones es algo que cautiva a los corazones. Realmente solo hemos encontrado un 30 % de lo que hay enterrado y quedan mucho secretos por descubrir. El Egipto mágico llega a los corazones de la gente porque, por ejemplo, si le hablas a un niño de arte en España enseguida te va a hablar de las pirámides y los faraones. No hay nada con tanta magia como esto.

En el Valle de los Reyes quedan por descubrir las tumbas de Tutmotsis II y de Ramses VIII y todas las reinas de la VIII dinastía de Alejandro El Grande y todos los secretos de las grandes pirámides.

Creo que el siglo XXI, en especial este año 2020, será muy importante para Egipto porque se van a trasladar las momias del Museo del Cairo al Museo de la Civilización. Y un gran museo que vamos a inaugurar y para el que he compuesto una ópera para Tutankhamón. La música la hacen los italianos para promocionar la apertura del gran museo. Es un gran año para la arqueología.

Una de las cámaras reconstruidas en la exposición

Usted es un firme defensor de la devolución del busto de Nefertiti, que se encuentra en Berlín y de la Piedra de Rosetta, en Inglaterra,

¿Cree que ahora hay más conciencia internacional sobre el retorno del arte a sus países de origen?

Yo escribí la primera carta para pedir oficialmente la devolución del busto de la reina Nefertiti en 2011. Desde Berlín me respondieron que la petición debía estar firmada por el ministro, me convertí en ministro pero no tuve tiempo por la Revolución de la Primavera Árabe en Egipto. Con la caída de Mubarak y el triunfo de los islamistas en las elecciones, Hawass abandonó la escena política.

Estoy organizando una solicitud para que sea firmada por intelectuales egipcios y extranjeros de todo el mundo para pedir la devolución del busto porque salió de Egipto de forma ilegal en 1913.

Y la Piedra de Rosetta la sacaron los franceses y se la dieron a los ingleses sin ningún tipo de derecho, la cortó un ladrón del techo de un templo y lo vendió al Museo.

