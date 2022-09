Pakistán contará con un nuevo ministro de Finanzas para lidiar con la crisis

Después de un autoexilio de cinco años en el Reino Unido para huir de unas acusaciones de corrupción, Ishaq Dar regresó a Pakistán para ser nombrado oficialmente el miércoles como nuevo ministro de Finanzas del país asiático, que padece una profunda crisis económica agravada por las masivas inundaciones.



"El primer ministro Shehbaz Sharif me ha pedido que acepte las responsabilidades de ministro de Finanzas", afirmó Dar en declaraciones a los medios de comunicación tras su llegada anoche a una base aérea en Rawalpindi, ciudad próxima a Islamabad.



"Por la gracia de Dios, haré todo lo posible para sacar a Pakistán de este estancamiento económico", agregó.



Dar, tres veces ministro de Finanzas y un líder importante de la Liga Musulmana de Pakistán (PML-N), el principal partido de la coalición gobernante, regresó a Pakistán el lunes por la noche después de terminar su autoexilio de cinco años en el Reino Unido.



El político voló a Londres en 2017 para someterse a revisiones médicas por problemas coronarios en medio de varios casos de corrupción pendientes en su contra, al poseer supuestamente activos desproporcionados en relación a sus ingresos.



Dar había solicitado un permiso para ausentarse al entonces mandatario Shahid Khaqan Abbasi, del PML-N. En 2018 fue elegido senador por ese mismo partido, aunque nunca juró el cargo. Pero este martes, tras un paréntesis de más de cuatro años, prestó juramento en el Parlamento a falta de dos años para concluir su mandato.

Las críticas por ese gran lapso temporal no tardaron en llegar desde los escaños de la oposición en el Parlamento, que declararon ilegal e inaudito el juramento, después de que "una persona elegida senadora en 2018 prestará juramento hoy", aseguró el líder opositor en el Senado Shahzad Waseem, del Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI).



"Este país no está dirigido por un sistema, sino que se ha convertido en propiedad de una familia", agregó, en referencia a la familia Sharif que lidera el PML-N, con el exmandatario Nawaz Sharif y el actual primer ministro como sus principales figuras.



El hasta ahora ministro de Finanzas, Miftah Ismail, renunció a su cargo el martes después de recibir numerosas críticas por no haber logrado responder con medidas contundentes a la crisis económica.



Entre los desafíos a los que se enfrenta el experimentado nuevo ministro de Finanzas está la escasez de reservas extranjeras, la alta tasa de inflación y los efectos de unas inundaciones que han dejado pérdidas valoradas en unos 30,000 millones de dólares.