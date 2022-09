Corea del Norte lanza un misil balístico tras la visita de Harris

Corea del Norte lanzó hoy un "misil balístico no identificado" al mar de Japón (llamado mar del Este en las dos Coreas) después de que la vicepresidenta estadounidense, Kamala Harris, visitara hoy Corea del Sur, según informó el Ejército del Sur.



"Corea del Norte ha lanzado un misil no identificado al mar del Este", anunció el Estado Mayor Conjunto surcoreano (JCS) en un comunicado enviado a medios en el que de momento no se ofrecen más detalles.



El lanzamiento tiene lugar pocas horas después de que Harris despegara de Corea del Sur, donde hoy se reunió con el presidente sureño, Yoon Suk-yeol, y visitó la militarizada frontera intercoreana en un momento de especial tensión ante la posibilidad de que Pionyang realice un nuevo test nuclear.

