Un brote de difteria provoca la muerte de 5 niños en Níger

Un brote de difteria en el sureste de Níger ha causado la muerte de cinco niños, informó este martes el Ministerio de Sanidad del país africano, que anima a los padres a vacunar a sus hijos contra esta enfermedad.



El brote, indica la nota, comenzó hace uno días en Gouré, dentro de la región de Zinder, y fue percibido por la población local como una nueva enfermedad, lo que llevó al ministerio a difundir el comunicado aclarando que se trata de difteria.



"Esta no es una enfermedad nueva", dice el ministerio, sino una dolencia, la difteria, "que hace estragos de vez en cuando en África" y ataca "especialmente a los niños que no están vacunados, cuando la vacuna está disponible en todos los centros de salud de Níger de forma gratuita".



Desde el estallido de la epidemia en la localidad, Sanidad informa de que se han registrado 29 casos, de los cuales 5 niños han fallecido porque, dice la nota, "los padres no llevaron rápidamente a los pacientes al centro de salud" para recibir la atención adecuada.



"Los 24 casos de ingresados en el centro de salud de Gouré se encuentran actualmente en tratamiento y de ellos 7 ya están curados. Los otros 17 continúan en tratamiento y su estado de salud evoluciona bien", indica la nota, que anuncia el lanzamiento de una campaña de vacunación contra la enfermedad en la zona en beneficio de niños de 1 a 15 años.

Según explicó a EFE Garba Hama, epidemiólogo de un hospital de Niamey, es la primera vez en dos décadas que se registra un brote "tan repentino" de la enfermedad en una localidad nigerina.



Según el especialista, "la vacunación contra la difteria lleva décadas siendo gratuita en todas las instalaciones de salud pública de Níger, con campañas de vacunación masivas y de rutina. Desafortunadamente, muchos padres aún se muestran reacios a llevar a sus hijos a vacunar".



"Es una enfermedad contagiosa provocada por un bacilo, que se caracteriza por la formación de pseudomembranas en la laringe y que provoca asfixia", indicó el doctor, quien añadió que "se manifiesta por la aparición de anginas con fiebre y otras formas de malestar general".



Si el paciente es llevado pronto a un centro de salud se recupera sin problema, pero si no se atiende a tiempo la enfermedad puede progresar hasta provocar la aparición de falsas membranas que obstruyen las vías respiratorias y, en ocasiones, sangran, lo que causa dificultad para respirar y puede provocar la muerte.