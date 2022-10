ONU denuncia movilización masiva de fuerzas en el conflicto de Etiopía

El ejército de Etiopía y las fuerzas aliadas que le apoyan, así como los grupos rebeldes, siguen movilizando soldados y combatientes de forma masiva, lo que indica que el riesgo de una escalada del conflicto es grande, dijo hoy el alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk.



El organismo que dirige ha recibido numerosas denuncias y reportes sobre bajas civiles y destrucción de infraestructura civil en ataques de artillería y bombardeos aéreos en la región de Tigré (norte del país, donde se concentran los enfrentamientos), en particular desde finales del pasado agosto.



En un comunicado, Türk indicó que la interrupción de las comunicaciones -un hecho que persiste desde el inicio de este conflicto hace dos años- no hace posible verificar las informaciones que llegan desde las áreas donde se desarrollan las hostilidades.



No obstante, señaló que se ha podido corroborar que en uno de esos incidentes un empleado extranjero de la oenegé Rescue Committee murió recientemente mientras cumplía con su misión de llevar asistencia humanitaria a mujeres y niños.

El alto comisionado se unió a las voces que están pidiendo que las partes cesen todas las hostilidades de inmediato y que acepten trabajar en favor de una solución pacífica a este conflicto, que ha causado la muerte de miles de civiles y el desplazamiento forzoso de cientos de miles.



Türk añadió que se deben hacer todos los esfuerzos necesarios para garantizar que en algún momento se hará justicia a las víctimas de violaciones de los derechos humanos, para lo cual la ONU ha establecido mecanismos que están haciendo el seguimiento de esta situación y documentando esos crímenes.



En este contexto, el Gobierno etíope se ha negado a permitir que una comisión internacional de expertos del Consejo de Derechos Humanos de la ONU entren al país para realizar sus verificaciones en el terreno.