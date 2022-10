KFC vende su negocio a Rusia, que renombrará la red como Rostic's

Yum! Brands, la propietaria estadounidense de la cadena de comida rápida Kentucky Fried Chicken (KFC), inició el proceso de traspaso de su negocio en Rusia, integrado por 70 restaurantes y la franquicia, a una empresa rusa, según informó el periódico ruso Kommersant.



Según comentó el rotativo ruso citando una fuente, Yum! Brands firmó este lunes el acuerdo de compra-venta con la compañía rusa Smart Service LTD, en el marco de la cual el nuevo propietario deberá renombrar todos los locales, alrededor de 1,000, como Rostic's.



Las partes no revelan el monto definitivo de la transacción, según Kommersant, que sugirió que pudiera ascender a 1,300 millones de rublos (21.26 millones de dólares), significativamente inferior a lo previsto.



La empresa compradora, Smart Service LTD, pertenece Konstantín Kótov y Andréi Oskólkov, quienes ya administraban 41 locales KFC, además de una franquicia de 8 restaurantes de Rosinter, bajo las marcas Il Patio y Planeta Sushi, entre otros.

Te puede interesar Kentucky Fried Chicken abre seis restaurantes en el Gran Santo Domingo en un año

Yum! Brand puso en pausa sus restaurantes y las inversiones en el mercado ruso en marzo pasado, tras el inicio de la llamada "operación militar especial" rusa en Ucrania, y en julio anunció que había hallado a un comprador para su negocio, sin develarlo.



Las ganancias de la empresa en 2021 ascendieron a los 18,300 millones de rublos (299 millones de dólares), con un beneficio neto de 2,400 millones de rublos (39.24 millones de dólares).



Además de los 70 restaurantes de Yum! Brand, cerca de 930 puestos operan bajo la marca KFC en todo el país, en base a licencias o como parte de la franquicia, los cuales también estarán obligados a cambiar de marca.