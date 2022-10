El presidente de Nigeria pide calma ante las alertas de ataques terroristas

El presidente de Nigeria, Muhammadu Buhari, pidió este viernes calma a la ciudadanía después de las recientes alertas de posibles ataques terroristas en Abuya, la capital nigeriana, emitidas por Estados Unidos y Reino Unido a sus nacionales en el país africano.



En un comunicado emitido por su responsable de prensa, Garba Shehu, Buhari dijo que los ciudadanos deben mantener la calma y que los recientes cambios en los consejos de viaje de los Gobiernos de Estados Unidos y Reino Unido no deben ser motivo de pánico.



"La seguridad de los nigerianos sigue siendo la máxima prioridad del Gobierno. Los servicios de seguridad trabajan las 24 horas del día para mantener los peligros a raya", aseguró Buhari al señalar que las advertencias no significan que sea inminente un ataque a Abuya.



"Desde el asalto a la prisión de julio (en el que se fugaron más de 300 presos), se han reforzado las medidas de seguridad en el territorio de la capital federal y sus alrededores. La intensificación de la vigilancia y la interceptación de las comunicaciones terroristas garantizan que las posibles amenazas se detecten más temprano", dijo.



"Se están frustrando los atentados. Los agentes de seguridad están eliminando las amenazas de forma proactiva para mantener a los ciudadanos a salvo; gran parte de su trabajo no se ve y es necesariamente confidencial", añadió el presidente.

Buhari señaló que las amenazadas a la seguridad "son reales" y recordó que acompañan al país, afectado por ataques de yihadistas de grupos aliados tanto a Al Qaeda como al Estado Islámico, la violencia intercomunitaria y el bandolerismo, "desde hace tiempo".



El pasado 23 de octubre, la embajada de EEUU en Abuya afirmó que "existe un elevado riesgo de ataques terroristas en Nigeria, concretamente en Abuya", señalando como lugares de riesgo los edificios gubernamentales, lugares de culto, escuelas, centros comerciales, hoteles, restaurantes, instalaciones policiales u organizaciones internacionales.



También esta semana, el Gobierno de Reino Unido indicó en sus consejos de viaje al país africano que "es muy probable que los terroristas intenten llevar a cabo ataques en Nigeria" y que "hay una mayor amenaza de ataque terrorista en Abuya".



Las alertas en Nigeria tienen lugar al mismo tiempo que la embajada de Estados Unidos en Pretoria, capital de Sudáfrica, advirtiera el pasado miércoles de un posible ataque terrorista el próximo fin de semana en Johannesburgo.



El presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, criticó el pasado jueves a Estados Unidos por emitir la alerta sin consultar con las autoridades sudafricanas calificando de "desafortunado" el hecho de que "otro Gobierno emita una amenaza tal, que genere pánico entre nuestra gente".