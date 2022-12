El narco colombiano Ignacio Álvarez Meyendorff está retenido en Argentina

El narcotraficante colombiano Ignacio Álvarez Meyendorff permanece retenido en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, en la provincia de Buenos Aires, desde el pasado 23 de diciembre, cuando viajó desde Bogotá para reunirse con su familia, confirmaron este martes a EFE fuentes policiales.



Según fuentes de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), Meyendorff fue "inadmitido" tras su llegada a Argentina y continúa a la espera de que la Justicia resuelva si puede o no ingresar al país.



En cualquier caso, Meyendorff podía haber regresado antes a Colombia, señalaron estas fuentes, puesto que no pesan sobre él mayores restricciones que la no admisión a Argentina.

Meyendorff, también conocido como "Gran Hermano" y "Viejo", fue extraditado a Estados Unidos desde Argentina en julio de 2013 tras ser acusado de financiar al cártel colombiano Norte del Valle, uno de los mayores del país.



El colombiano, quien residía en Argentina desde 2005, fue apresado por la PSA en Ezeiza en abril de 2011, cuando regresaba a Argentina desde Tahití, a raíz de una orden de captura de un tribunal federal de Nueva York por cargos de narcotráfico y lavado de dinero.