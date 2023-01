Embajador ucraniano en ONU ve inevitable derrota y "desputinización" de Rusia

El embajador de Ucrania ante la ONU, Sergiy Kyslytsya, considera que la derrota de Rusia en la guerra contra su país es "inevitable" y que Rusia debe pasar inexorablemente por un proceso de "'desputinización' y desnuclearización".



"Desde el inicio de la guerra han fallecido 111,000 rusos, pero parece que a Putin le da igual", lamentó en su conferencia "Nuevos conflictos, nuevos retos para construir la paz", que pronunció en el Foro Internacional "Iberoamérica en la mediación y resolución de conflictos internacionales", que concluye este martes en Valencia (este).



La fórmula para la paz "fue propuesta por el presidente Zelenski ante el G-20 el pasado mes de noviembre, consta de 10 puntos, desde la seguridad nuclear hasta el respeto e nuestra integridad territorial o el regreso de todos los prisioneros de guerra", recordó.



El embajador destacó que Rusia "debe retirar sus tropas del entorno de la central nuclear de Zaporiya, cuyo control debe ser transferido al organismo de control de seguridad nuclear", y se debe garantizar la seguridad energética de Ucrania, que actualmente tiene el 40 % de sus infraestructuras energéticas destruidas por misiles o drones.



Sobre los presos y deportados, aseguró que miles de ciudadanos ucranianos "se encuentran en cautividad rusa y sometidos a torturas brutales; 11,000 niños ucranianos han sido deportados a la fuerza a Rusia, (...) especialmente desde la zona de Crimea. Hay que liberar a todas estas personas", afirmó.

Además, insistió en que "ha de prevalecer el derecho internacional, sin compromiso alguno con el agresor" y "restablecer el control ucraniano en todos los tramos de su frontera" y pidió "un tribunal especial para juzgar los crímenes de Rusia contra Ucrania, además de un mecanismo internacional para compensar los daños causados".



Por otra parte, recordó que los bombardeos rusos han arrasado millones de hectáreas, y alrededor de 200,000 se encuentran minadas, por lo que reclamó la colaboración de equipos expertos en desminado.



"Ucrania no es miembro de ninguna alianza, ha permanecido en una zona gris entre el imperialismo ruso y el perímetro euroatlántico. Cuando se empiece a restablecer la seguridad y la justicia, las partes deberán firmar un documento que confirme el fin de la guerra, y los estados que tomen la iniciativa en ello formarán parte de esta convención", añadió Sergiy Kyslytsya.



A juicio del embajador, el derecho de veto de Rusia en el Consejo de Seguridad de la ONU "sólo tiene sentido si se respetan las reglas", pero "tenemos un país que no lo hace, que no ama ni respeta la paz", y recordó las intervenciones militares rusas precedentes en Chechenia, Georgia o Crimea.