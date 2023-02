“Oyacito Rey de Reyes” busca lanzar una línea de labiales

El influencer y tiktoker cubano de 27 años de edad, Gino Montalvo Martínez quien actualmente radica en Miami, conocido en el mundo de la farándula como “Oyacito Rey de Reyes” declaró que se encuentra trabajando como Transformista en Night Club Azúcar y como promotor de negocios.

Entre sus planes se encuentran lanzar una línea de labiales, al igual realizar o participar en programas de entretenimiento.

El versátil y creativo @iamoyancito_rey_de_reyes reveló “debo admitir que tengo muchos objetivos, pero por el momento sólo voy a mencionar dos que se encuentran unidos”. “El primero es que a través de mi contenido y transformismo deseo trascender fronteras y seguir influyendo positivamente en muchas personas, y lograr con ello el segundo objetivo que es ayudar a los más necesitados”.

Oyacito Rey de Reyes manifestó que su gran influencia desde sus inicios es Shakira, porque le gusta la idea de ayudar a niños con enfermedades, a niños sin alimentos, sin educación, y eso lo aprendió de ella, además de admirar su gran talento e inteligencia, incluyendo su fama artística a nivel mundial.

Al hablar de lo que busca transmitirles a sus seguidores, @iamoyancito_rey_de_reyes mencionó “siempre he querido transmitir que después de la tormenta, sale el sol, que el mundo para que sea mundo siempre va a existir lo bueno y lo malo, pero si son inteligentes que lo malo es mejor que lo bueno porque te ayuda a aprender y ser mejor cada día, al igual a que tengan amor propio, paz, confianza, pero sobre todo mucho respeto a nuestros semejantes”.

De su trayectoria artística, Oyacito Rey de Reyes contó “inicie una carrera artística el 25 de agosto de 2015 en la Habana Cuba, como transformista de la comunidad LGBT, arte que desarrolló hasta la actualidad, donde he sido anfitrión (a) de varios clubs nocturnos en donde es bienvenido toda persona”. “El 24 de septiembre de 2019 decido llegar a los Estados Unidos, donde gracias a ese personaje trans, llamado Rosario de la Vega, logró presentarme en el Night Club Azúcar, lugar donde todos los domingos realizó mis shows”.

“Siempre me ha gustado el mundo del entretenimiento, por eso creo contenido de comedia en las plataformas de TikTok, Instagram y Facebook para entretener y sanar a personas que por cosas de la vida tienen algún momento del día abatido”. “Gracias a mi contenido he recibido invitaciones a canales de televisión como América tv, Telemundo 51, TN3, HOY DÍA, en donde me han realizado entrevistas como influencer y tiktoker, participando también en las paradas Gay de la calle 8 y conciertos de alto rango realizados en Miami”.

“Gracias al contenido que profeso, soy la alegría de muchos niños, y principalmente niños que puedan estar pasando por algún proceso de estado enfermizo y eso me hace cada día seguir creando contenido y siendo yo quien los hace reír y amar”. “Hasta la actualidad tengo seguidores de muchos países, tales como: Colombia, España, Brasil, Venezuela, México, etc., los cuales cada día me demuestran que influyó positivamente en sus vidas”.

Sobre su etapa de emprendimiento, @iamoyancito_rey_de_reyes expresó que un tip que les podría dar a los nuevos emprendedores es que crean en ellos mismos, que tengan seguridad, constancia y humildad, que nada se logra con velocidad, sino con resistencia.

“Además de que las bases son visión, producto, ejecución, crecimiento y capacidad; y les compartiría la frase “La virtud del defecto”, porque la perfección no existe, pero siempre voy a buscar la manera de hacer las cosas bien”. “De igual forma que siempre se tomen un tiempo con su familia, pareja y amigos”.

Para concluir, Oyacito Rey de Reyes comentó entre risas que su comida favorita es el arroz blanco con dos huevos fritos y una banana; su clima es el verano y su lugar favorito siempre será donde exista paz, amor y respeto.